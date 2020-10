Tidligere Ap-ordfører inspirert av Jan Bøhler – går til Sp

– Dette er noe jeg har tenkt på veldig lenge. Når det er sagt, er jeg veldig enig i argumentet Jan Bøhler har brukt i dag, om at Senterpartiet har veldig rause holdninger og rause mennesker, sier Lislelid til Drammens Tidende.

Han sier videre at Sp ligger nær hans holdninger og verdier.

Lislelid var ordfører i Svelvik kommune fra 2011-2015, men meldte seg ut av Arbeiderpartiet i 2014 på grunn av uenighet om skolenedleggelser, skriver avisen.

Svelvik ble fra nyttår en del av Drammen kommune. Lislelid var for sammenslåingen og satt i fellesnemnda som forberedte den.

Tidligere torsdag ble det kjent at Ap-veteran Jan Bøhler stiller til valg for Senterpartiet ved stortingsvalget neste år.

Det skrev han selv i en melding på Facebook torsdag morgen.

Bøhler valgte nylig å takke nei til gjenvalg på Stortinget for Oslo Arbeiderparti, etter fire perioder som stortingsrepresentant.

– Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men SP har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt, skrev Bøhler.