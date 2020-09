Trumps eks-advokat: – Han vil til og med starte en krig

Nå advarer hans tidligere advokat om at risikoen er til stede for et voldelig maktskifte.

– Trump kommer til å gjøre hva som helst og alt han kan for å beholde makten. Det inkluderer å manipulere med stemmene , sier Michael Cohen i et intervju med NBC News.

Neste uke kommer boken «Disloyal» hvor det er ventet flere nye avsløringer om USAs sittende president. 53-åringen var i flere år Trumps personlige advokat før han ble arrestert.

Det hvite hus: «Oppdiktet»



Det hvite hus har allerede stemplet Cohens kommende bok som oppdiktet, løgnaktig og fiksjonspreget.

– Han forventer nok at folk skal tro på ham så han kan tjene penger på boken, heter det i en offisiell uttalelse.

Michael Cohen ble i 2018 dømt til tre års fengsel for blant annet skatteunndragelse og svindel med valgkampmidler. Han skal dessuten ha løyet til Kongressen.

Cohen utbetalte såkalte hysjpenger til en pornostjerne for å hindre at hun snakket om sitt angivelige forhold med Trump.

– Det kommer ikke til å bli et fredelig maktskifte

I sommer ble den 53 år gamle advokaten igjen pågrepet og returnert til fengselet etter å ha brutt vilkårene for hjemmesoning. Cohen mener årsaken til refengslingen er at han nektet å nektet å undertegne en erklæring hvor han lovet å holde tett om samarbeidet med Trump.

Knappe to måneder før valget kan Cohens nye bok kaste nytt lys over hvordan presidenten jobber, hvilke vurderinger han gjør og hvorfor han handler som han gjør.

– En av mine største bekymringer er at det ikke kommer til å bli et fredelig maktskifte i 2020. Trump kan til og med starte en krig, advarer Cohen, skriver Aftonbladet.

– Løgner og bedrager



Donald Trumps tidligere advokat og fikser, Michael Cohen, ble dømt til tre års fengsel. Nå er han aktuell med boken «Disloyal» hvor det er ventet flere nye avsløringer om USAs sittende president. Foto: Scanpix/Reuters.

Forrige gang Cohen skrev bok ble det bråk. Trump-administrasjonen gjorde alt den kunne for å stanse bokutgivelsen. Cohen svarte med søksmål fordi han mente seg fratatt ytringsfriheten.

53 år gamle Cohen, som var Trumps personlige advokat i flere år, beskriver ifølge søksmålet detaljert hvordan presidenten oppfører seg bak lukkede dører.

Da han ble innkalt som vitne av Kongressens omtalte han sin tidligere klient for løgner og bedrager.

Tidligere i sommer advarte en tidligere høytstående tjenestemann i Homeland Security under Obama og George W. Bush, John Cohen, at Trump står i fare for nå å eskalere situasjonen når han velger å gå inn med føderal makt uten støtte lokalt.

– Hvis innbyggerne opplever inngripenen som et politisk spill, vil det svekke kredibiliteten, og dermed også tilliten til myndighetene. Det kan bli fatalt, advarer Cohen.

– Frykter at Trump kan egge til vold

Etter at Trump har sendt føderale sikkerhetsstyrker til flere amerikanske byer har flere eksperter uttrykt uro for at en konstitusjonell krise er under oppseiling.

– Tanken om at føderale myndigheter kan gå inn og gjøre hva de vil uten samarbeid med lokale myndigheter er helt ekstraordinært utenfor konteksten av en borgerkrig, sier professor i konstitusjonell rett ved Cornell universitet, Michael Dorf.

Ifølge den amerikanske grunnloven er det ikke rom for at presidentinnsettelsen kan skje senere enn 20. januar.

– For å gjøre det klart: Jeg frykter ikke at Trump kan utsette valget. Jeg frykter at Trump kan egge til vold, skriver Walter Shaub, tidligere direktør for USAs føderale organ for myndighetsetikk (OGE).

