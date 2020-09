Mandag kveld stilte Donald Trump til intervju med den amerikanske nyhetskanalen Fox News. Under intervjuet skal presidenten ha kommet med flere påstander om sin motkandidat Joe Biden. Han skal blant annet ha uttrykt at demokratenes presidentkandidat ikke står bak roret, og blir styrt av andre makter.

– Biden styrer absolutt ingenting, sa Trump under intervjuet.

Konspirasjonsteorier

Fox reporter Laura Igraham spurte om Trump trodde det var folk fra Obama-administrasjonen som «trakk i trådene».

– Det er folk du aldri har hørt om. Biden styres av folk i mørke kroker, hevdet Trump. Trump ble avbrutt av Igraham som stilte spørsmål ved presidentens påstand.

– Hva betyr det? Det høres ut som konspirasjonsteorier, sier Igraham.

Til dette gjentok Trump at det «er folk du ikke har hørt om som opererer på gateplan».

En pågående etterforskning

Videre skal Trump ha hevdet at «kjeltringer» med formålet å «utgjøre store skader», skal ha befunnet seg om bord i et fly på vei til republikanernes landsmøte som fant sted 24. til 27. august.

– Noen av våre folk satte seg på et fly fra en viss by for å delta på republikanernes landsmøte. Flyet de satt på var stappfullt av kjeltringer. Våre folk skulle på landsmøte, og disse andre personene kom med formålet å gjøre store skader, sa presidenten.

Da Igraham ba presidenten om å utdype, lot Trump være å svare for å ikke gjøre skade på en pågående etterforskning.

– Jeg skal fortelle deg mer senere, men for øyeblikket er dette under etterforskning, sa Trump.

Tviler på Bidens evner

Trump har ved flere tilfeller stilt seg tvilende til Bidens evne til å styre landet. Under et intervju med Fox News i juli hevdet han at Biden ikke er skikket.

– Han er skrudd, han er mentalt skrudd, sa Trump til Fox News.

Trump hevdet videre at Biden kom til å «ødelegge landet» hvis han vant det kommende presidentvalget i november.