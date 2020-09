Trump ber folk stemme to ganger: – Han oppfordrer til å bryte loven

Det var under et intervju med WECT-TV i Wilmington i Nord-Carolina at presidenten skal ha kommet med oppfordringen, skriver The Guardian.

– La dem både sende inn stemme og møte opp i valglokalene. Hvis systemet fungerer som det blir påstått, så vil de ikke kunne levere inn en til stemme ved valglokalene, sa presidenten til WECT-TV onsdag.

– Oppfordrer til å bryte loven

Å levere mer enn én stemme til et valg er ulovlig i USA. Presidentens oppfordring får riksadvokat Josh Stein til å reagere.

– Presidenten oppfordrer, hårreisende nok, folk til å bryte loven. Dette gjør han kun for å skape kaos i valget, skriver Stein i en twittermelding.

Han advarer mot å forsøke å stemme to ganger.

– Sørg for å levere stemme, men ikke stem to ganger, skriver Stein.

– Manglende sikkerhet

Statssekretær William Barr tror imidlertid Trump ville ytre et ønske om økt sikkerhet rundt valget og valgmetoden.

– Han forsøkte å poengtere at det er manglende sikkerhet rundt dette valgsystemet, sier Barr til The Guardian.

Ifølge Barr vil stemmesedler sendt inn via post være mer utsatt for forfalskning. Muligheten til å levere stemmer over post er ikke et nytt fenomen i USA.

Ifølge The Guardian ble i underkant hver fjerde stemme under valget i 2016 levert ved bruk av denne metoden. På grunn av coronapandemien er det ventet rekordhøye mengder stemmer over post under årets valg.

Trump har tidligere beskyldt demokratene for å stjele stemmer ved å fremme bruken av post som stemmemetode. Demokratene hevder på sin side at Trump og republikanerne forsøker å gjøre det vanskeligere å stemme over post for å hjelpe sin egen sak.

