Stortingets energi- og miljøkomité er i sluttspurten for å avgjøre skjebnen til Northconnect-kabelen, som industrien og fagforeninger frykter vil svekke konkurranseevnen fordi den fører til økte strømpriser.

31. mars får de mange fagorganiserte som samlet seg på en av de siste store folkeforsamlingene før coronatiltakene, demonstrasjonen utenfor Stortinget 9. mars mot denne kabelen, svar.

Da er fristen for å avgi innstilling til et forslag fra Rødt om å si nei til Northconnect, et tilsvarende fra Fremskrittspartiet og endelig ett fra Senterpartiet, som også krever at Northconnect skal fjernes fra EUs prioriterte liste over infrastrukturprosjekter.

Forslagene tar sikte på å forhindre at Olje- og energidepartementet skal gi konsesjon til prosjektet, noe regjeringen vanligvis har mandat til å avgjøre.

– Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen



25. mars gikk imidlertid olje- og energiminister Tina Bru (H) ut med at hun ikke vil behandle konsesjonssøknaden nå. I stedet slutter hun seg til ett av to krav fra Arbeiderpartiet.

– Endringer i kraftsystemene i Norge og Europa gjør at regjeringen verken kan si ja eller nei til kraftkabelen NorthConnect nå, sa hun, og varsler at behandlingen av saka skal utstå til man har vunnet erfaringer med to nye utenlandskabler, ett til Tyskland og ett til Storbritannia, som er under bygging nå, sier Bru.

– Vi mener det er grunnlag nå for å si nei til Northconnect. Vi vet hva økte strømpriser som det vil gi, vil bety for næringslivet og husholdningene. Vi er fortsatt villig til å gå lenger enn det regjeringen gjør, sier Frps Jon Georg Dale til ABC Nyheter.

– Målet er å si nei til Northconnect. Men det er Ap som til sjuende og sist sitter med nøkkelen til å si nei og gi norsk industri signal om at en ikke skal øke strømprisen. Spesielt iden situasjonen vi er i nå, er det viktig å vise vi står opp for norsk industri og sier varig nei til Northconnect, sier Dale.

– Vi er ikke et nei til kabel-parti



Senterpartiets Ole André Myhrvold mener utsettelsen fra olje- og energiministeren bare er en unnamanøver fra regjeringens side.

– Vi mener man må ha et vedtak som klart slår fast overfor regjering og utbyggere om at denne kabelen er ikke ønska, sier Myhrvold.

– De snakker om klima. Men dette er ikke en klimakabel hvis den fører til at norsk aluminiumsproduksjon flyttes til andre land med adskillig gråere energi, sier han.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide sier seg glad for at dagens Northconnect-prosjekt etter hans syn er parkert for godt.

Men han vil ikke være med på nå å si nei til slike kabelprosjekter for all framtid, presiserer han overfor ABC Nyheter etter at denne artikkelen ble publisert.

– Ap er ikke et nei til kabel-parti. Vi sier heller ikke et ja til enhver kabel.

Vi har nok kabler for tiden. Skal vi bygge flere, må vi høste erfaringer med dem som finnes og er under bygging først. Og da må det være Statnett som står for det, sier Barth Eide.

– Nå har regjeringen selv sagt at det ikke blir bygging av Northconnect før vi har høstet erfaringer. Dermed er det kravet oppfylt, men det som ikke er oppfylt, er å få gjennomført endringen av energiloven slik at Statnett skal få monopol på på utenlandskabel igjen, slår han fast.

– Ap anser at Northconnect er skrinlagt. Vi uttaler oss ikke om et enkeltprosjekt, men går inn for å endre lovverket, sier Barth Eide.

Han vil ikke nå si hva partiets uttalelse vil bli når forslagene om å si nei til Northconnect skal behandles til uka.



Forbundsleder vil ikke rote det til



Frode Alfheim som leder LO-forbundet IndustriEnergi er motstander av Northconnect-prosjektet, men slår seg til ro med departementets avgjørelse om utsettelse av konsesjonsbehandlingen.

–Jeg konkluderer med det hun har gjort, betyr at Northconnect er skrinlagt. Da får stortingsflertallet bare besegle det og ikke rote det til, formaner han.

– Nå må man kreve at energiloven faktisk blir tilbakestilt slik at Statnett skal ha monopol på søke, eie og drifte utenlandsforbindelser, sier Alfheim.

Han er overbevist om at prosjektet er dødt hvis de ikke får konsesjon nå.

– Er en utsettelse like bra for industriens forutsigbarhet, som et klart nei?

– Industrien fått klar seier. Det er ingen vits i å tvære på dette. Ikke lag en usikkerhet som ikke er der. La oss fokusere på krisa industrien går og står i nå, oppfordrer Alfheim.

– Jeg er enig med Frode Alfheim, sier Espen Barth Eide.

Artikkelen er oppdatert med presisering fra Espen Barth Eide om at Ap nå mener prosjektet Northconnect med dagens eiere er skrinlagt.