Ikke godt nok grunnlag for konsesjonsbehandling av NorthConnect

Striden om NorthConnect Stortinget åpnet i 2016 gjennom endringer i energiloven for at private kan drifte kraftkabler til utlandet. I mars 2017 søkte NorthConnect om konsesjon til å bygge og drive en sjøkabel mellom Skottland og Sima i Eidfjord kommune i Hordaland. NorthConnect regnes som et privat initiativ, selv om aksjonærene er ulike offentlig eide selskaper. Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. For smelteverk og aluminium utgjør innkjøp av kraft om lag 40 prosent av kostnadene. Det er derfor ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris. Arbeiderpartiet landsstyre satte som betingelser for å overlate suverenitet til EUs energilovverk kalt tredje energimarkedspakke inkludert deres energibyrå Acer, at alle utenlandskabler skal drives av Statnett, og at man skal høste erfaring med kablene som allerede er bygd eller under bygging, før det gis konsesjon til nye kabler. «Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes». slo landsstyret fast. De to kablene de vil se virkningene av først, er NordLink, som i er ferd med å bygges mellom Norge og Tyskland, og North Sea Link mellom Norge og Storbritannia. Fempartiavtalen: Arbeiderpartiet, Frp, Høyre, MDG og Venstre inngikk 20. mars 2018 en avtale i Stortinget om betingelsene for å ta EUs 3. energimarkedspakke inn i EØS-avtalen. Her er henvisningene om erfaringer med de to kablene som er under bygging, utelatt. «...det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye kabler kan etableres.», heter det i stedet i fempartiavtalen. NVEs analyse: 10. desember 2019 la Norges vassdrags- og energidirektorat NVE fram sin vurdering av NorthConnect. Den konkluderer med samfunnsmessig gevinst på 8,5 milliarder kroner over 40 år, og høyere strømpriser og nettleie. Les mer om NorthConnect på deres hjemmesider.

Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

– Det norske og nordiske kraftsystemet gjennomgår nå store endringer, og endringene skjer raskt. I tiden fremover skal blant annet de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia settes i drift. Olje- og energidepartementet har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgjøre konsesjonssøknadene fra NorthConnect slik energiloven krever, sier olje- og energiministeren.

Dermed manøvrer hun seg nær Arbeiderpartiets standpunkt, å utsette en avgjørelse. Stortingets energi- og næringskomite skal innen 31. mars avgi innstilling i striden om denne utenlandskabelen.

Der står valget nå mellom utsettelse av konsesjonsbehandling, eller nei til Northconnect.

Vente - eller ikke

Striden om Northconnect har vært opphetet, ikke minst innad i Arbeiderpartiet. Kompromisset endte på et krav om å avvente konsesjonsbehandling til man har høstet erfaring med virkningene av de to nye utenlandskablene til Tyskland og Storbritannia.



Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Venstres Ketil Kjenseth, er blant dem som har ivret for å gi klarsignal til Northconnect nå, men tar Tina Brus avgjørelse med fatning.

– Det er helt greit. Det er jo ikke et avslag, det er for å skaffe mer erfaringer med de kablene som er under bygging. Vi må jo også forhandle om en bilateral avtale med Storbritannia etter Brexit, sier Kjenseth til ABC Nyheter.

– Jeg ser ikke på dette som et gravøl. Jeg er fortsatt optimist, men forstår at tidspunktet tilsier at vi tar en timeout, legger han til.

Vil øke strømprisene

NorthConnect er en 1.400 megawatt likestrømskabel som er planlagt mellom Sima i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland. Kabelen vil eksportere norsk

vannkraft til Storbritannia, der den kan erstatte mindre klimavennlige energikilder.

En NVE-rapport viser at kabelen i snitt vil øke norske strømpriser med 1–3 øre per kilowattime, men samtidig være samfunnsøkonomisk lønnsom. Årsaken er at økt strømpris vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner.

Moxnes: Må stå fast på «nei»

Regjeringen går altså inn for en utsettelse av konsesjonsbehandlingen. I Stortinget ønsker flere partier å si nei til Northconnect.



– Det er helt useriøst av regjeringen å bare utsette behandlinga av Northconnect, sier Rødt-leder, stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til ABC Nyheter.

– Dette skaper stor usikkerhet for industrien, folk og kraftselskapene. Spesielt i den situasjonen vi står i nå, trenger vi tydelige signaler på hva som skjer framover. Vi ber derfor opposisjonen samle seg og si tydelig og klart nei til Northconnect når disse forslagene snart kommer til behandling i Stortinget, sier Moxnes.