Vedum irriterer seg grønn over Arbeiderpartiets nye Northconnect-utspill

Striden om NorthConnect Stortinget åpnet i 2016 gjennom endringer i energiloven for at private kan drifte kraftkabler til utlandet. I mars 2017 søkte NorthConnect om konsesjon til å bygge og drive en sjøkabel mellom Skottland og Sima i Eidfjord kommune i Hordaland. NorthConnect regnes som et privat initiativ, selv om aksjonærene er ulike offentlig eide selskaper. Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. For smelteverk og aluminium utgjør innkjøp av kraft om lag 40 prosent av kostnadene. Det er derfor ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris. Arbeiderpartiet landsstyre satte som betingelser for å overlate suverenitet til EUs energilovverk kalt tredje energimarkedspakke inkludert deres energibyrå Acer, at alle utenlandskabler skal drives av Statnett, og at man skal høste erfaring med kablene som allerede er bygd eller under bygging, før det gis konsesjon til nye kabler. «Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes». slo landsstyret fast. De to kablene de vil se virkningene av først, er NordLink, som i er ferd med å bygges mellom Norge og Tyskland, og North Sea Link mellom Norge og Storbritannia. Fempartiavtalen: Arbeiderpartiet, Frp, Høyre, MDG og Venstre inngikk 20. mars 2018 en avtale i Stortinget om betingelsene for å ta EUs 3. energimarkedspakke inn i EØS-avtalen. Her er henvisningene om erfaringer med de to kablene som er under bygging, utelatt. «...det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye kabler kan etableres.», heter det i stedet i fempartiavtalen. NVEs analyse: 10. desember 2019 la Norges vassdrags- og energidirektorat NVE fram sin vurdering av NorthConnect. Den konkluderer med samfunnsmessig gevinst på 8,5 milliarder kroner over 40 år, og høyere strømpriser og nettleie. Les mer om NorthConnect på deres hjemmesider.

– Arbeiderpartiet lurer seg selv og gir regjeringen – og de i Ap som er for Nortconnect-kabelen - spillerom. De skaper ny usikkerhet. Det er det de gjør, sier den vanligvis så blide Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum irritert til ABC Nyheter.

Han reagerer sterkt på et utspill i Dagbladet fra Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann Espen Barth Eide.

Der sier Eide at Arbeiderpartiet vil fremme forslag om å pålegge regjeringen å si nei til Northconnect-kabelen fra Vestlandet til Skottland, en kabel som på industrihold og store deler av Arbeiderpartiets grunnplan fryktes å øke strømprisene og svekke norsk industri.

Barth Eide konstaterer at det dermed et flertall for å stanse Northconnect, men på ulike premisser.

Hopper over til nei



Han forutsetter i intervjuet at de andre partiene må stemme for Arbeiderpartiets versjon hvis det skal bli flertall for å stoppe Northconnect.

Forrige uke sa Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug at også de nå er blitt imot, og fremmer forslag om å si nei, selv om partiet fram til nå har stemt ned alle forslag om å stanse denne kabelen.

Også Listhaug sa som Barth Eide: At de andre må stemme på Frps forslag.

Både Frp og Ap har fram til nå stemt ned forslag fra Sp og Rødt om å sette en sluttstrek for konsesjonssøknaden for Northconnect (se faktaboks).

Senterpartiet fremmet før jul på nytt et slikt forslag som allerede ligger til behandling i Stortingets energi- og miljøkomité.

Onsdag fremmet så også Rødt et hastevedtak om å si nei til Northconnect.

– Oppskrift på omkamp



Arbeiderpartiets forslag inneholder som premiss at betingelsene for å slutte seg til EUs energibyrå Acer, som også var svært omstridt, ikke er oppfylt. (Se nederst i saken).

– Hvorfor reagerer du på Arbeiderpartiets nye forslag som jo skaper flertall for å skrote Northconnect, slik dere vil, Vedum?

– Han viser til den gamle avtalen og dens ulike forutsetninger. Dette kan sees som en oppfordring til regjeringen om å bake inn de premissene for å få gjennomført Northconnect, svarer han.

– Det ser ut til at det viktigste ikke skal være å stemme for et klart nei til kabelen, men å skyve avtalen der Ap og MDG var sammen med regjeringspartiene framfor seg, fortsetter Sp-lederen.

– Når Ap viser til at kriteriene ikke er oppfylt, så kan regjeringen komme og si at nå er de det. Dette er oppskrift på en omkamp, mener Vedum.

– Ap har ment veldig mye ulike ting om den kabelen og Acer. Men Ap sikret flertall for Acer sammen med Frp og H, sier han.

– Da har vi en ny situasjon



ESPEN BARTH EIDE: Deltok 29. januar på Samak-toppmøtet for nordiske sosialdemokratiske partier og fagbevegelse, der temaet var rettferdig klimapolitikk. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Hva sier så Espen Barth Eide til Vedums reaksjon? ABC Nyheter møtte ham i København under de nordiske arbeiderbevegelsenes toppmøte i Samak onsdag, der temaet var rettferdig klimaomstilling, eller klimautvikling som Jonas Gahr Støre foretrekker å kalle det.



– Det er ingen uklarhet. Vi skal stemme mot Nortconnect og fremmer forslag om det. Vi begrunner det med at de i to år har hatt tre kriterier for å behandle spørsmålet. De kriteriene er ikke oppfylt. Og derfor mener vi Northconnect ikke skal bygges, sier Bart Eide.

– Hva da dersom regjeringen oppfyller premissene?

– Da har vi en ny situasjon. Vi har ikke noe imot utenlandskabler som sådan. Også Senterpartiet bygde kabler i fleng under alle sine olje- og energiministre. Inkludert Ola Borten Moe, som også initierte de to kablene som er under bygging nå, svarer Ap-politikeren.

– Vi mener utenlandsasbler har tjent oss vel. Sp, Frp og Rødt høres ut som de vil være mot alle kabler alltid, legger han til.

– Utenlandskabler kan gi billigere strøm



– Jeg ønsker et nei til Northconnect i stortingssalen. Men nå foreligger diverse forslag. Da må vi på vanlig måte sette oss ned i komiteen. Jeg har tatt kontakt med Moxnes og sagt jeg gjerne vil ha ham i loopen også. Til sammen har vi flertall mot Nortchonnect, men har ulike innganger, sier Barth Eide.

– Er det riktig at dere bare vil stemme imot Northconnect hvis de øvrige nei-partiene slutter seg til deres formuleringer?

– Vi legger vår formulering på bordet, svarer han.

– Går det an å justere dem?

– Jeg sier vi inviterer til samtale, svarer Barth Eide og gjentar det på fornyet spørsmål.

Barth Eide understreker at vi ser en massiv utbygging av fornybar energi i våre naboland.

– Jo mer fornybar kraft det er ute i verden, jo mer billig kraft kan vi importere. Hvis forutsetningen om at prisen går opp ved utenlandskabel forandres til at prisen går ned, må man forholde seg til at verden endrer seg, sier han.



Her er teksten til Arbeiderpartiets forslag:



«Arbeiderpartiet viser til avtalen fra mars 2018 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, MDG og Venstre om at det ikke skal bygges kabler som ikke eies og driftes av Statnett, at de må være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og at det må høstes erfaringer med de kablene som nå er under bygging. Siden disse kriteriene ikke er oppfylt, ber Stortinget regjeringen sørge for at den foreslåtte NorthConnect-kabelen ikke blir bygget.», gjengis det i Dagbladet.