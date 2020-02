Rødt vil stoppe NorthConnect med hastevedtak

Etter at Frp gikk ut av regjering, er det blitt klart at det er flertall på Stortinget for å stoppe utbyggingen.

– Mange prater om å stanse NorthConnect om dagen, men det som trengs, er at Stortinget skjærer igjennom, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han varsler at han vil fremme et representantforslag ved møtestart torsdag morgen der Stortinget «ber regjeringen om at NorthConnect ikke bygges».

Vil ha hastebehandling



Moxnes vil samtidig be om at saken hastebehandles etter paragraf 39c i Stortingets forretningsorden.

NorthConnect er en 1.400 megawatt likestrømskabel på 665 kilometer som er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes . Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix

Den omstridte utenlandskabelen som er planlagt mellom Norge og Storbritannia, vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd, men høyere strømpriser, melder NVE.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet vurdert virkningene av den konsesjonssøkte utenlandskabelen NorthConnect.

Varsler økning i strømprisene

At kabelen er lønnsom i et samfunnsøkonomisk perspektiv, betyr likevel ikke at alle vil tjene på den.

– Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kilowattime. Prisøkningen vil imidlertid være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav, som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Prosjektet vil likevel være samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi inntektene fra en økning i kraftprisen vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner.

Tidenes mest lønnsomme?



Det hardt kritiserte kabelprosjektet NorthConnect mellom Norge og Skottland vil trolig bli det mest lønnsomme noensinne, ifølge bransjeorganisasjonen Energi Norge.

– NorthConnect er vurdert å ha et samfunnsøkonomisk overskudd på 14 milliarder kroner bare på norsk side. Det er høyere enn det som har ligget til grunn for noen av de tre siste mellomlandskablene som har fått konsesjon, uttalte administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge til NTB i 2018.