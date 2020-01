– Danny Chaudhry bruker politikken som Tinder. Innen hans miljø er det viktig med ære og penger. Det går jeg gjerne ut med. Jeg er helt sjokkert.



Ordene kommer fra Cecilie Lyngby, som i 2019 ble valgt inn som en av fire representanter for Bompengepartiet FNB i Oslo.

Stridighetene i FNB i Oslo vil ingen ende ta.

Anklagen rammer en av de andre FNB-politikerne som suste inn i Rådhuset etter høstens valg, den opprinnelig pakistanske Chaudhry, som tilbakeviser anklager mot seg som løgner.

Henvisningen til sjekkestedet Tinder skyldes at Chaudhry tidligere har vært medlem i både Venstre, Senterpartiet og Frp.

Og nå FNB, partiet som gjorde at Chaudhry for første gang lyktes i å bli valgt inn som representant.

Men i FNB trakk han seg fra bystyregruppa dagen etter konstitueringen av Oslo bystyre 23. oktober 2019.



– Ville ha pengene til seg selv



Da hadde en heftig krangel allerede ulmet i den ferske bystyregruppa.

CECILIE LYNGBY: – Danny Chaudhry ble valgt til styreleder for oss. Men jeg måtte skrive alle brevene, sier Cecilie Lyngby, her under en demonstrasjon mot bompenger utenfor Rådhuset i Oslo 1. november 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– På et møte hjemme hos meg etter at valgresultatet var klart, forlangte Chaudry å dele partistøtten vi skulle få, på oss fire. Han skulle ha 600.000 kroner og ble rasende da han ikke fikk det, forteller Lyngby.

– Han hadde ikke forstått at pengene ikke er til den enkelte personlig, legger hun til.

Chaudhry varslet også at han ønsket å jobbe på halv tid som politiker for denne summen.

En tredje FNB-representant, Britt Fossum, var til stede på samme møte og bekrefter opplevelsen:

– Chaudhry mente at potten skulle deles på fire. Og snakket om at han hadde krav på 600.000. Det går jo ikke. Jeg føler at han har brutt ut nettopp på grunn av penger, sier Fossum til ABC Nyheter.

Hvor er kommunestyret?



Cecilie Lyngby fikk ettersigende et nytt sjokk når det gjelder sin – inntil nylig – partifelle.

– Da vi skulle på vårt første møte i bystyret, ringte han meg på morgenen og spurte hvor vi skulle møte, på Stortinget eller i rådhusbygget. Han stiller til kommunevalg, men skjønte ikke engang det, hevder Lyngby overfor ABC Nyheter.



Neste sjokk var altså at Chaudhry dagen etter konstitueringen av bystyret meldte seg ut av bystyregruppa.

I stedet sluttet han seg til den andre og opprinnelige partiorganisasjonen som kaller seg FNB Oslo.

Som meldt tidligere gjorde uoverensstemmelser mellom stifterne av FNB i Oslo og «parti-eieren» Frode Myrhol i Stavanger, at Oslo-gjengen ble ekskludert. Det landsdekkende FNB-senteret i Stavanger stiftet så et nytt lokalparti med samme navn i august, måneden før valget. Som styreleder ble Danny Chaudhry valgt.

Lukket bystyregruppa for vararepresentantene



Da var FNBs valgliste i Oslo for lengst levert, og besto av navn fra begge de stridende parter. De fire som kom inn, tilhørte det nye og sentralt godkjente FNB. Men mistet altså umiddelbart Danny Chaudhry til det opprinnelige FNB Oslo.

FNBs bystyrerepresentanter besluttet at bare de faste bystyrerepresentantene, opprinnelig fire, nå tre representanter, får møte i partiets gruppemøter.

Grunnen er at de fleste vararepresentantene tilhører det opprinnelige FNB Oslo, som på denne måten ble effektivt utelukket fra normal deltakelse i en partigruppe.

LOV ELLER IKKE? FNB sentralt mener at det opprinnelige FNB i Oslo, som Danny Chaudhry nå tilhører, ikke har lov til å bruke navnet FNB, Folkeaksjonen nei til bompenger. Han kjører fortsatt rundt i sin bil merket FNB. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Det er begrunnelsen Danny Chaudhry gir til ABC Nyheter for sitt brudd med de tre andre i bystyregruppa. Han reagerer sterkt på anklagene fra Cecilie Lyngby.

– Cecilie og de to andre faste representantene vedtektsfestet at vararepresentantene ikke har stemmerett eller får være med på gruppemøter. Da ville de tre bli overkjørt av flertallet. Men det kunne ikke jeg være med på, og meldte meg ut av bystyregruppa, sier Chaudhry.

– Cecilie og Britt bløffer og lyver



– Cecilie Lyngby forteller at du ble valgt til leder for det nye FNB Oslo som ble stiftet i august, men at det viste seg at du ikke leste sakspapirer og informasjon fra Rådhuset, noe som blant annet viste seg ved at du trodde at pengestøtten fra Rådhuset til gruppa skulle deles på dere fire. Du skal ha forlangt å få 600.000 kroner for å jobbe 50 prosent med politikk.

– Dette er ren løgn. Cecilie eller jeg visste ikke hvor mye penger vi skulle få. Hun selv var bare opptatt av å få heltidsstilling, svarer Chaudhry.

– Britt Fossum bekrefter også at hun hørte deg si det?

– Både Britt og Cecilie bløffer. Det er en løgn fra Cecilie og Britt! sier Chaudhry.

Ifølge ham ble hele opplegget startet av Cecilie Lyngby.

– Hun prøvde å lage en felle for at det andre FNB ikke skulle komme inn. Jeg ble lurt til å skrive under. Det har sikkert stått der at jeg var leder. Men jeg ville jo ikke at gruppa skulle gå mot den andre FNB, framholder oslopolitikeren.

– Jeg leste papirene etterskuddsvis. 600.000 går til bystyregruppa, ikke til noe annet. Det er ikke meningen at du skal spise opp disse pengene. Cecilie har ikke forstått dette, sier han.

– Leit at dama ikke blir mer voksen



FÅR MOTBØR: Cecilie Lyngby karakteriserer Danny Chaudhrys partibytter som politisk Tinder. – Jeg fikk en oppringning med forespørsel fra FNB i Oslo, repliserer Chaudhry til det. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Du har jo vært med i flere partier før. Cecilie sier du bruker politikken som Tinder. Hvorfor bytter du partier så ofte?

– Haha. Så hun mener jeg har datet med Trine Skei Grande og Åslaug Haga? Jeg har verdens peneste kone. Påstanden viser hvordan Cecilie tenker. Jeg ble oppringt fra FNB og ble spurt om jeg ville stå på 3. plass på deres liste, noe jeg sa ja takk til, sier Chaudhry til det.

– Det er leit at dama ikke blir mer voksen nå som hun sitter på Rådhuset. Jeg har fortsatt et stort hjerte for Sp. Frp har masse bra politikk, men som muslim passet det ikke å sitte der og høre at muslimer blir trakassert. I Frp var jeg bare seks måneder, legger han til.

En urovekkende tekstmelding



– Cecilie Lyngby sier at du er så lite kjent i politikken at du samme morgen bystyret skulle ha sitt konstituerende møte, ringte og spurte om møtet var i Stortinget eller Rådhuset?

– Bare løgn igjen. Jeg har stått på 2. plass for Senterpartiets valgliste til Stortinget, og gått inn og ut av stortingsbygget. Selvsagt vet jeg forskjellen på Rådhuset og Stortinget.

Lederen for det oppinnelige Oslo-partiet, som eksisterer side om side med bystyregruppa sendte 26. august 2019 en tekstmelding, som ABC Nyheter har kopi av, med urovekkende innhold til Danny Chaudhry.

En kvinnelig listekandidat skal angivelig ha mottatt svært krenkende og injurierende SMS/telefon fra ham.



– Hva dreier det seg om?

– Jeg har ikke sendt noe slikt. Det kan jeg garantere, forsikrer Danny Chaudhry.

