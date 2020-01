Idet Norge går inn i et symbolsk klima-år, året da Stortingets klimaforlik av 2012 skulle vært oppfylt, men blir brutt, og året da FNs Parisavtale for alvor trer i kraft; kommer SV på Stortinget med forslag om å strupe verdens oljeproduksjon.

OLJE-KAMUFLASJE: – Internasjonalt kler Erna Solberg seg i klimakamuflasje, men hjemme er det full gass for å lete etter og hente opp så mye olje som overhodet mulig, sier Lars Haltbrekken. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Vi foreslår at regjeringen skal ta initiativ til en avtale mellom oljeproduserende land om at en stor andel av de oppdagede oljeressursene forblir liggende i bakken, sier SV-representant Lars Haltbrekken til ABC Nyheter.

«Stortinget ber regjeringen ta et internasjonalt initiativ til en avtale med andre oljeproduserende land for å fremme omstilling og begrense produksjonen av olje og gass», lyder forslaget som nå ligger til behandling i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Slik kan vi løse problemet med at andre øker sin oljeproduksjon hvis Norge tar ansvar ved å la mye av sine ressurser forbli i bakken, sier Haltbrekken.

– Kommer ingen vei uten Acer



Høyres nestleder i energi- og miljøkomiteen, Tina Bru, vender tommelen ned for SV-utspillet.

TINA BRU: Vil ikke redusere oljeproduksjonen, men mener EUs energilovgivning, Acer og vindkraft er viktige tiltak mot klimautslipp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det hadde vært fint hvis SV kunne startet med å være for det som løser klimakrisen, utbygging av fornybar energi og å skape et marked for norsk fornybar energi, sier Bru til ABC Nyheter.

– De er kraftig imot å bygge ut vindkraft i Norge, og var imot den såkalte Acer-saken som dreier seg om å få til mer fornybar strøm i Europa. Man kommer ingen vei uten det, fortsetter hun.

– Kommer man ingen vei uten Acer?

– Nei, skal Europa lykkes å nå sine klimamål, må man ha det, sier Bru om EUs energibyrå Acer.

Acer er del av EUs energilovverk i den såkalte tredje energipakken, som stortingsflertallet mot stor motstand sluttet Norge til.

– Norsk oljeproduksjon halveres uansett



Tina Bru minner om hvor vanskelig og langvarig det viste seg å være å få alle verdens land til å være for Parisavtalen. USA har som kjent, trukket seg fra den.

– Skal du jobbe for noe nytt, kan det undergrave det man oppnådde i Paris. Og jeg stiller spørsmål ved realismen i å få land som Russland, Saudi, USA og Venezuela til å sette seg rundt bordet etter initiativ fra Norge om å kutte sin produksjon, framholder Bru.

– Det er verdt å ha med i bildet at Norges produksjon gradvis kommer til å gå ned uansett, og vil bli halvert innen 2050. Vi må jobbe på etterspørselssiden, ikke tilbudssiden. Så lenge det er et marked for denne energien, er det riktig at Norge får være med å konkurrere i det markedet, mener hun og legger til:

– Det er det rom for i Parisavtalen.

SV: Norsk praksis gir katastrofe



SV mener derimot at det ikke holder å jobbe med å redusere etterspørselen etter oljen, etterspørselen vil bli påvirket også av å redusere tilgangen til den.

– Både oljeproduksjon og forbruk må ned. Vi må slutte å investere i olje, slutte å subsidiere det gjennom ulike støtteordninger, og slutte å lete etter olje i nye områder, sier Haltbrekken, som også støtter seg til en artikkel av en rekke norske forskere i vitenskapstidsskriftet Science.

Argumenter for en klimaavtale på tilbudssiden, er temaet for den.

– Skal alle land gjøre som Norge, så vil vi ikke klare å unngå en katastrofal oppvarming i verden, mener SV.

Vil gjøre noe også med tilbudet



Ifølge Haltbrekken er det naturlig at et land som Norge tar et ansvar og lar mye av våre kjente oljeressurser bli liggende.

– Naturlig? Det sies at olje som skal utvinnes bør skje i Norge, der produksjonen er mindre forurensende enn i andre land.

– De største utslippene kommer fra bruken av olje, ikke fra produksjon. Og det er en sannhet med modifikasjoner at norsk oljeutvinning er mye renere. Vi ser at stadig flere felt på norsk sokkel produserer med høyere utslipp. Når man skal hente ut siste rest på feltene, krever det mer energi, det vil si gasskraft.

– Nå skal jo noen av feltene elektrifiseres?

– Fra de feltene blir utslippene mindre. Men mange felt og planlagte felt blir ikke elektrifisert, svarer Haltbrekken.

Han har også sitt å si til Høyres fokus på etterspørselssiden:

– Vi ønsker å gjøre noe med både forbruket og produksjonen. Men et flittig brukt argument er at dersom vi reduserer vår produksjon, vil andre land ta over de leveransene. Ja vel, la oss få til en avtale, argumenterer SV-politikeren.

– Når produksjonen reduseres, stiger oljeprisen og dermed blir fornybar energi mer lønnsom i konkurransen. Så må man kombinere dette med økt innsats fra Norge og andre land for å bygge ut fornybar energi i utviklingsland, sier Haltbrekken.

Cicero-rapport viser 120 prosent mer



En ny rapport fra blant andre Cicero senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo viser at den planlagte olje-, kull- og gassproduksjonen i verden er mer enn 50 prosent for høy til å unngå mer enn 2 graders oppvarming.

Rapporten oppsummerer:



· Regjeringer i verden planlegger å produsere omtrent 50 prosent mer fossilt drivstoff innen 2030 enn vi kan, om vi skal holde oss innenfor målet om å ikke øke global oppvarming med mer enn 2 grader. Det er 120 prosent mer enn det som er mulig for å nå 1,5 graders-målet.

· Rapporten kaller dette produksjonsgapet. Altså hvor mye høyere produksjonen av fossil energi er planlagt å være enn det som er mulig å forbruke, dersom vi skal nå målet om å hindre oppvarming mer enn 2 grader.

· Dette gapet oppstår på grunn av at regjeringer ikke har lagt noen begrensning på nasjonale planer om økt utvinning, subsidier til fossil produsenter og andre nasjonale støtteordninger som støtter opp om dette. Alt dette gjelder også norsk politikk.

· Rapporten foreslår en rekke tiltak for å redusere oljeproduksjon, og viser til ulike land som har innført restriktive tiltak, slik som New Zealand som ikke vil gi flere boretillatelser etter ny olje. At energipolitikken og klimapolitikken må utarbeides samtidig.

· De legger stor vekt på internasjonale samarbeid for å få ned produksjonen og skisserer flere ulike alternativer.