– For meg er dette et ganske uforståelig utsagn ut fra hva det vil si å oppdra barn og ta dem på alvor.

Det sier Støre i et intervju med Dagbladet.

– Det er ikke sånn vi skal ha det

Arbeiderpartiets leder er rystet over uttalelsene fra Märtha Louises kommende ektemann, Durek Verrett.

– Ideen om at et barn kommer på bedre tanker av å bli fortalt at du ikke har noen verdi, det er ikke sånn vi skal ha det. Det ligger ganske langt unna det vi oppfatter som god barneoppdragelse i vårt land. Det høres veldig lite bra ut, konstaterer Støre.

Verrett publisert nylig en video hvor han sier at ånder kan ta bolig i barn.

– Disse tingene er ekte, og vi må slutte å la ånder plage barna våre. Du kan ikke la det skje. Måten å stoppe det på er å holde barnet ditt, se dem direkte inn i øynene, uansett hvor ubehagelig det er for dem, og si: «Du har ingen makt her. Du er et svakt vesen, og nå sender jeg deg inn i lyset. Dypt inn i lyset», forklarte Durek.

«Et frø som kan gro til noe veldig, veldig stygt»

Uttalelsene har skapt svært sterke reaksjoner. Blant kritikerne er samfunnsdebattant Ingeborg Senneset og fembarnsfar Svein Tore Bergesuten. De ber kongehuset ta avstand fra Verretts kontroversielle utsagn.

«Slett dette våset. Ta et oppgjør med det udokumenterte, ubrukelige og uetiske. Bruk den enorme rekkevidden og makten som ligger i ditt nettverk og din nye rolle. For de som allerede tror på det, så får de en megakjendis på laget sitt. Og for de som ikke var kjent med det frå før, så kan det plantes et frø som kan gro til noe veldig, veldig stygt», skriver Senneset på Instagram.

– Dette er helt ko-ko, og hører til i middelalderen

Spesialist i barnepsykiatri, Trude Fixdal, sier rett ut at uttalelsene kan være direkte skadelige.

– Dette er helt ko-ko, og hører til i middelalderen. Vi var ferdig med dette på 1500-tallet. Det han foreslår kan, rent faglig sett, være til skade for barn. Det nytter ikke hvor mye kjærlighet man legger i det. Om mamma eller pappa sier at du er besatt, kan det være svært skremmende eller i verste fall traumatiserende, sier Fixdal til NRK.

Hun har mer enn 25 års fartstid som barnepsykiater, og advarer på det sterkeste mot Durek Verretts metode for barneoppdragelse.

– For det første er det svært vanlig at et barn sliter med å regulere følelser, for eksempel i trassalderen. Alle barn kan bli sinte, redde eller lei seg. Dette er følelser de lærer å håndtere i oppveksten, som regel med hjelp fra foreldrene, mener Fixdal.

– Klare grenser for hva som er lov å si om oppfordring til vold



Jonas Gahr Støre viser til at det er grenser for hva man kan uttale seg om, og som kan ramme sårbare personer, spesielt barn.

– Vi har ytringsfrihet i Norge. Folk kan si hva de mener og tenker, også om det er rart eller merkelig. Så er det klare grenser for hva som er lov å si i landet vårt når det kommer til oppfordre til vold og den type ting. Så for meg er dette et ganske uforståelig utsagn ut fra hva det vil si å oppdra barn og ta dem på alvor, sier statsministeren til Dagbladet.

Manager forsvarer Durek



Durek Verretts manager, Simon Eriksen Valvi, forsvarer sin klient i en uttalelse til NTB.

– Durek tar avstand fra eksorsisme og hvordan innholdet i videoen blir fremstilt gjennom mediene. I sjamanistiske termer refererer «entitet» til ulike former for energi eller bevissthet, som Durek oppfatter som energier som påvirker mennesker. Hans intensjon er alltid å hjelpe mennesker gjennom behandling forankret i oppriktig kjærlighet, sier Valvik.

Kongehuset er bedt om en kommentar fra flere medier, men har ikke uttalt seg om saken.