– Disse tingene er ekte, og vi må slutte å la ånder plage barna våre, skrev Durek Verrett til et innlegg med tilhørende videoklipp fredag. Det er VG som omtalte saken først.

I videoen kommer Verrett med det han omtaler som oppdragelsestips.

– Du kan ikke la det skje, og måten å stoppe det på er å holde barnet ditt, se dem direkte inn i øynene, uansett hvor ubehagelig det er for dem, og si: «Du har ingen makt her. Du er et svakt vesen, og nå sender jeg deg inn i lyset. Dypt inn i lyset», sier han.

Videoen har vekket engasjement, blant annet fra Aftenpostens kommentator Therese Sollien, som har skrevet en kritisk kronikk med tittelen «Sjaman Durek når nytt bunnivå».

Se video fra arkivet: Kongen om Durek: – Det er en kulturkollisjon

Selv ønsker ikke Verrett å kommentere videoen overfor VG, men hans manager Simon Valvik sier at Verretts virksomhet er basert på hans forståelse og praksis av sjamanisme.

– Detaljer om behandlingsmetoder diskuteres ikke offentlig. Durek følger etiske retningslinjer i sin praksis og engasjerer seg kun i behandlinger av barn med samtykke fra foresatte eller helsepersonell.