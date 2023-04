Det skal ikke være lett å være sammen med en norsk prinsesse. Det har Durek Verrett fått oppleve de siste årene.

Den amerikanske, selvutnevnte sjamanen har ved flere anledninger skapt overskrifter, både med handlinger og uttalelser. Han har blant annet uttalt at han har kontakt med Ari Behn , som visstnok skal ha bedt Verrett hilse til barna, og nylig måtte sjamanen beklage etter en kong Harald-tabbe.

Verrett har ikke lagt skjul på at han har hatt et anstrengt forhold til det norske folk, som han har anklaget for å være rasistisk. Norsk presse har heller ikke gjort seg populære hos Verrett, som kom med en tirade mot deler av norske medier for noen måneder siden.

Har kommet til et vendepunkt

Onsdag kveld holdt Verrett og boybandet The Jacketeers sin aller første konsert i Oslo.

I forkant av konserten, under en samtale med Nettavisen, åpnet Verrett om hvordan han stiller seg til det norske folk i dag. Han skal ifølge ham selv ha kommet til et slags vendepunkt med det norske folk.

– Jeg har kommet til det punktet at hvis det norske folk har noen vanskeligheter med meg, så er ikke det mitt problem lenger. Det får heller være deres problem, sier han til Nettavisen.

Durek Verrett og Märta Louise på åpningen av høstutstilling på kulturhuset i Ås der Maud Angelica Behn stiller ut sine egne malerier. Foto: Heiko Junge / NTB

«Kjærlighetsstemning»

Til tross for at Verrett har kommet til et vendepunkt, er han ikke så sikker på om folks oppfatning av ham kommer til å endre seg med det første, særlig fordi han mener medieoppslagene som omhandler ham «ikke representerer hvem han egentlig er».

Likevel forteller han at han har hatt gode opplevelser med nordmenn. Han møter visstnok ofte mennesker som er veldig imøtekommende.

– Det er mange som kommer opp til meg på gaten for å hilse, og gir meg en klem. Det er en slags kjærlighetsstemning over det hele, sier Verrett.

Konsert i Oslo

17. mars ble det bekreftet at Verrett startet et boyband sammen med skuespillerne Lars Berteig Andersen (34) og Bjørn Alexander (33).

Bandet fikk navnet The Jacketeers, og har allerede sluppet sin første låt «Afterski i Quiell». Onsdag denne uken spilte de konsert i Oslo.

Låten har fått blandede anmeldelser. Dagbladet ga låten terningkast én, mens Nettavisens anmelder hevdet Durek slår alle rekorder som sjef i boyband.