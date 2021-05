Sylvi Listhaug: – Nå er det nok

– Etter å ha reist ned til Syria for å spre terror har nå terroristen Aisha Shezadi frekkhet til å be Norge om hjelp. Det var nøyaktig dette Frp advarte mot. Norge skal ikke hente hjem IS-terrorister. Nå er det nok. Enig?

Det skriver Listhaug på sin Facebook-side.

Ble islamisten Bastian Vasquez' andre kone

Tirsdag skrev Aftenposten om at den norske kvinnen Aisha Shezadi Kausar (29) har bedt Utenriksdepartementet om konsulær bistand. Hun reiste til Syria i august 2014, bosatte seg i et område kontrollert av Den islamske staten (IS) og ble islamisten Bastian Vasquez' andre kone.

Shezadi Kausar bor nå i flyktningleiren Roj i Syria, sammen med en sønn. Hun mener situasjonen har forandret seg i leiren det siste året og omgivelsene ikke lenger er trygge nok.

– Jeg forventer en snarlig avklaring fra regjeringen

Overfor NTB utdyper Listhaug og sier at man får klare seg selv om man har sluttet seg til en terrororganisasjon.

– Nok er nok, og jeg forventer en snarlig avklaring fra regjeringen om de virkelig har tenkt å hjelpe denne terroristen eller andre IS-sympatisører til Norge, sier Listhaug.

Fremskrittspartiet forlot Erna Solbergs regjering i januar 2020 da Norge hentet hjem en kvinnelig syriafarer og hennes to barn.