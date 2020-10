– Hvordan har du det om dagen?

– Det går rimelig greit. Jeg fyller dagene og skulle gjerne hatt flere timer i døgnet. Jeg har mange baller i lufta. Å drive bar og restaurant tar mye tid, og mer tid enn jeg hadde trodd. Men det er veldig artig. Bahareh fant baren på Finn.no og det..., sier Sandberg før intervjuet blir avbrutt i ett minutt mens Sandberg gir noen instruksjoner til vaktmesteren.

– Hvor var vi!?, bryter Sandberg ut etter at samtalen med vaktmesteren er over.

– Jo, jeg og Bahareh har lenge snakket om at det hadde vært gøy å drive bar og restaurant. Det er litt tilfeldig at det skjedde nå, men slik har det blitt, fortsetter Sandberg.

– Hva er morsomt av å være politiker og å drive bar?

– Det går ikke an å sammenligne, men jeg er glad i å treffe folk. Det gjorde jeg som politiker hele tiden, jeg trivdes ikke så godt på kontor. Her møter jeg også nye folk hele tiden. Jeg lærer noe nytt hver dag. Men det var gøy å være statsråd altså, jeg skal ikke legge skjul på det.

Per Sandberg forteller at corona-tiltakene tærer på ansatte og gjester. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hvordan er det å drive bar under corona?

– Det er klart vi har følt på det. Vi ble nedstengt i to og en halv måned. Planen var å åpne i mars, men vi fikk ikke åpnet før 15. mai. Vi fikk heller ikke søkt om støtte, som de etablerte bedriftene kunne. Det er dramatisk det som skjer med servicenæringen nå. Å leve med den usikkerheten om at man kanskje må stenge ned, permitteringer og redusert omsetning er utrolig vanskelig å forholde seg til fra dag til dag. Vi har tapt masse vi også, men ikke i nærheten av de som var etablert da utbruddet kom. I tillegg merker jeg fra helg til helg at humøret blir dårligere, både hos gjestene og hos oss ansatte. Vi er lei av å være moralpoliti, det koster mye krefter. Det er en tendens at det blir flere og flere konflikter. Folk blir mer deprimert, og er lei av å bli kontrollert. Bransjen har gjort en gedigen jobb med tilrettelegging for å hindre smitte, det er ikke ubetydelige ressurser som er lagt ned for å stoppe spredning. Dermed er det trist og irriterende at ikke myndighetene ikke ser jobben som er gjort, sier Sandberg bestemt.

– Jeg leste at dere hadde et innbrudd i forrige uke. Hva skjedde?

– Vi hadde besøk av et par en natt som koste seg i baren og restauranten. Vi hadde kameraovervåkning, og fikk i etterkant se hvordan de oppførte seg på besøk hos oss. Det var moro å se på, de spiste og drakk i tre timer løpet av natten. Ingenting ble ødelagt heldigvis. Og vi har fått nettopp tilbake nesten alt av det vi mistet. Vi mangler bare to flasker med whisky og de tok blåbærpaien min. Men alt er i orden nå, all ros til politiet for det.

– Hva er din største opptur i livet?

– Jeg er veldig stolt av å ha tre barn, og veldig stolt av å ha to barnebarn.

– Hva er din største nedtur i livet?

– Jeg liker ikke å snakke om nedturer, men jeg hadde en situasjonen hvor jeg ikke greide å berge livet til broren min. Sånne ting slipper aldri tak. Han tok dessverre sitt eget liv. Det henger ved meg hele tiden. Hadde jeg agert sånn som jeg burde ha gjort, tror jeg Stig hadde vært i livet i dag, forteller en alvorstynget Per Sandberg.

– Hva er din favorittmat?

– God, gammeldags norsk husmannskost. Mammas hvalgryte med kålstuing er godt. Ellers er jeg glad i sideflesk og pannekaker med blåbær. Når jeg selv lager mat, går det i norsk husmannskost.

– Hva gjør du når du ikke jobber?

– Da jobber jeg, sier Sandberg og ler godt.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen og stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Sylvi Listhaug serverte pølser Per Sandberg før Fremskrittspartiets landsmøte i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg er en rastløs sjel, men jeg prøver å holde meg oppdatert på nyheter og politikk. I tillegg liker jeg å fundere på hvorfor verden er blitt sånn den er blitt. Ellers har vi fått et ganske stort hus, og jeg liker å styre litt i huset og i hagen, tilføyer den tidligere fiskeriministeren.

– Du har nylig byttet parti til Liberalistene. Hvorfor valgte du å bytte parti?

– Først må jeg få si at Siv Jensen gjør og har gjort en fantastisk jobb for Fremskrittspartiet. Siv Jensen og Ketil Solvik-Olsen og undertegnende fikk Frp inn i regjeringen i 2013, og det er jeg veldig stolt av. Situasjonen er litt annerledes nå. De kreftene som har ønsket Frp ut av regjering har vunnet, og de sitter nå og roper i opposisjon. Jeg mener at Norge taper på å ikke ha Frp i regjering. Nå har jeg har sittet på utsiden av norsk politikk i to år, og jeg ser nå hva som mangler. Tankene rundt de liberalistiske verdiene er fullstendig fraværende i norsk politikk. Jeg ønsker å få fram stemmen som snakker om friheten til folk.

– Var det vemodig å forlate Frp?

– Ja, uten tvil. Jeg var lengstsittende nestleder i partiet, og synes jeg gjorde en god jobb sammen med Siv og Ketil. Men jeg står fast ved de samme grunnverdiene mine nå, som jeg gjorde da jeg var i Frp. Men det var vemodig, ja. Det er det ingen tvil om.