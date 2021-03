Sylvi Listhaug sier fra seg odelen på hjemgården

– Jeg kommer til å si fra meg odelen på gården. Det var helt frivillig, men tøft likevel. Det var jo en drøm som ble knust. Det er det stedet jeg er mest glad i på hele jorda, så jeg kommer til å sikre at familien min har et sted i nærheten av gården i framtida, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til Dagbladet.

Formelt er det landsmøtet som velger partiets leder, men i praksis skjedde utvelgelsen allerede da Siv Jensen kunngjorde sine planer om å gå av: Listhaug har ingen utfordrere og stor støtte i partiet. Selv forbereder hun seg på å lede Frp i lang tid framover.

– Jeg kjenner mitt parti. I min levetid har Frp hatt to lederskifter, så jeg vet hva jeg går til. Dette er ikke et parti som skifter leder ofte. Jeg skal finne min vei, dersom landsmøtet vil ha meg. Jeg må selvsagt balansere familie og jobb, det vil bli krevende, men jeg forbereder meg på å lede Frp så lenge jeg har krefter og motivasjon til det hvis partiet ønsker det, sier Listhaug.

Pekte på Sylvi

Siv Jensen varslet sin avgang som Frp-leder i februar. Foto: NTB

Det var 18. februar at nåværende Frp-leder Siv Jensen varslet at hun vil gå av som partileder. I sin tale pekte hun på Listhaug som sin etterfølger. I tillegg anbefalte Jensen at Ketil Solvik-Olsen blir 1. nestleder.

– Jeg er overbevist om at Sylvi og Ketil er riktige valg som leder og 1. nestleder nå. Partiet trenger samling og stø kurs, være ett lag med bredde og tyngde, sa Jensen.

På den siste partimålingen til NRK og Aftenposten, gikk Fremskrittspartiet frem 1,4 prosentpoeng. På målingen fikk Frp en oppslutning på 9,7 prosent.

Byks på måling

Dagbladets måling i februar viste en Sylvi-effekt for Frp.

Partiet vokste 3,4 prosentpoeng og ble målt til 12,9 prosent i målingen.

– Jeg tror det er en effekt av glade Frp-ere som jobber på. Om det også er en Sylvi-effekt eller en Ketil-effekt, så er det ikke meg imot. Uansett er dette en stor vitamininnsprøytning for oss mens vi nærmer oss den lange valgkampen, sa Siv Jensen til Dagbladet.