De to kjendis-duellantene har markert seg på hver sin side i den til tider opphetede diskusjonen om munnbind, restriksjoner og vaksine.



«Charter-Svein» Østvik brant munnbindet under en demonstrasjon foran Stortinget og nekter å la seg vaksinere. Det har vakt sterke reaksjoner.



Leif Einar Lothe «Lothepus» på sin side forsvarer myndighetenes anbefalinger, vaksine og påbud. Han har denne beskjeden til de som ikke vil delta i dugnaden for å stanse pandemien: «Skam dere, herfra til helvete!»

«Stopp verden, jeg vil av!»

Under «Debatten» tirsdag kveld barket de to kamphanene sammen i studio. Begge sto steilt på sitt syn i den ti minutter lange sekvensen. Østvik fikk deretter prøve seg i en ny duell, denne gang med assistsrende helsedirektør Espen Nakstad hvor temaet var smittetesting.

Etter at programmet var sendt lot ikke reaksjonene vente på seg. Her er et lite utvalg fra Twitter:

– Det er helt fantastisk at Espen Nakstad må bruke tid på å oppklare etter at NRK skal legitimere «konspivåset» til Charter-Svein. For han «har hørt» og «tror».

– Charter-Svein og Lothepus i Debatten på NRK, ja. Stopp verden, jeg vil av!

– Nå har selv NRK totalt mistet gangsynet.

Kjendis-lege: – En av de mest spennende og folkeopplysende noensinne



Twitterlegen Wasim Zahid Foto: Wikipedia

Den profilerte legen Wasim Zahid er derimot mer positiv til sendingen:

– Tidligere i dag tenkte jeg: Herregud #nrkdebatt , charter-Svein og Lothepus, hva tenker dere??! Når jeg sitter og ser sendingen nå, er den en av de mest spennende og folkeopplysende noensinne. Takknemlig for NRK og flinke fagfolk som vet å formidle vitenskap, skriver han på Twitter.

– Jeg tenkte å være snill mot stakkaren «Charter-Svein», men nå stemmer jeg for sende han som utegående reporter til India. Uten vaksine selvsagt for den vil han ikke ha, mener en annen TV-seer.



– Det kan virke som NRK ofte glemmer at deres offentlige finansieringsordning er nettopp for at de ikke skal behøve å ty til kommersielle eksesse, skrev Jens Brun-Pedersen, tidligere pressesjef for Human-Etisk Forbund, allerede før sending.

– Et meget graverende populiststunt fra NRK

– Et meget graverende populiststunt fra NRK sin side. Østvik! Hva i all verden har denne mannen å bidra med, i en slik ytterst alvorlig og vitenskapelig sak, i Debatten NRK? spurte en opprørt seer på Twitter.



Dette er bare noen av mange kommentarer i debatten etter «Debatten». At det direktesendte TV-programmet engasjerer mange nordmenn, er det ingen tvil om. Men denne gang var det flere som ikke likte det de så og hørte.

Programleder Fredrik Solvang forsvarer sendingen slik:

– Hvis «Debatten» fikk så mange til å forstå litt mer om sentrale temaer i pandemien ved å lokke med duell mellom Charter-Svein og Lothepus, oppnådde vi hensikten, skriver Fredrik Solvang på Instagram.

– Brekkstang til å drive folkeopplysning

Charter-Svein var til stede under coronaskeptikernes markering utenfor Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge / NTB

Han viser til at NRK skal nå yngre og bredere for å forsvare at statskanalen er finansiert av alle og er til for alle.

– Og nettopp derfor inviterer også vi to reality-stjerner, som i seg selv representerer tydelige fløyer i samfunnet - med det formål å bruke duellen som brekkstang til å drive folkeopplysning. Og folk er mottakelig for opplysning, viser tallene. Så takk!, fortsetter Solvang.

Men det biter ikke på kritikerne som mener NRK på denne måten misbruker sin rolle som allmennkringkaster i et seriøst debattprogram om viktige samfunnsspørsmål.

– Charter-Svein og Lothepus i Debatten på NRK om vår tids største pandemi. Dette er bare trist og nedgradering av programmet. Med mindre Debatten tar mål av seg å bli underholdningsprogram, skriver en indignert seer.

– Temmelig avslørende

Men duellantene og programmet får også skryt av enkelte.

– Heia «Charter-Svein»! Kjempebra det du sa på debatten på NRK igår. Støtter deg 100 prosent. Stå på, Svein!, skriver en.

– Mange er svært kritiske til debatten mellom «Charter-Svei» og «Lothepus» på NRK i går. Men når jeg ser det i sammenheng med resten av programmet syntes jeg det var et godt grep. Svein Østvik står avkledd tilbake i møtet med fagfolk, som en klovn hvis ablegøyer kan koste liv, skriver Didrik Søderlind, rådgiver i Human-Etisk Forbund og redaktør for tidsskriftet Humanist.

– Dagens «Debatten» på NRK: temmelig avslørende av systemet å sette opp Svein Østvik mot pandemi-millionær Nakstad i debatt, men Østvik svarer godt for seg, mener en annen.

«Debatten» ble sett av 580.000 nordmenn tirsdag kveld, og pustet dermed flaggskipet Dagsrevyen i nakken som dagens mest sette program på NRK.