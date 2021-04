PR–ekspert om Charter-Svein: – Dette må vi tåle

Onsdag fortalte daglig leder i Biomed Pharma, Aleksander Storvestre til ABC Nyheter at de tok avstand fra Svein Østvik (59) sine uttalelser på coronademonstrasjonen lørdag, men at de ikke har tatt stilling til at om Charter-Svein fortsatt skal være frontfigur for deres kostholdsprodukt Collagen Plus.

– Det er fair. Man skal ikke opptre på en slik måte at man sensurerer det offentlige ordskiftet, sier Dag Inge Fjeld, høgskolelektor ved institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania til ABC Nyheter. – Hadde han vært arrangør ville det stilt seg annerledes, utdyper han.



Fjeld har lang erfaring med markedsføring, og underviser i dag i reklame og visuell kommunikasjon.

Kan ikke bli overfølsomme

– Slik jeg tolker det har han vært forbannet og fortvilet over et regime og ytret motforestillinger mot det. Det må være greit. Vi kan ikke være så overfølsomme at vi ikke takler uenighet om ting, påpeker Fjeld.

Han sier vi må huske at de nåværende restriksjonene har rammet det private næringslivet, som Østvik er en del av, spesielt hardt.

– Mange har mistet livsgrunnlaget sitt og lidd. De har rett til å utfordre myndighetenes linje og si sin mening. Så er det opp til myndighetene å ta overveide valg og begrunne disse, sier høyskolelektoren.

– Det er ikke det at jeg ikke mener det er et alvorlig virus, men det er handlingene rundt det, og restriksjonene. Det har plutselig blitt noe vanvittig annerledes enn tidligere ting. Det er veldig mye frykt, sa Svein Østvik til TV 2 tirsdag.

Kan ikke settes i samme bås

Flere har sammenlignet Østviks deltakelse i den lovlige demonstrasjonen utenfor Stortinget lørdag med kjente coronafornektere og konspirasjonsteoretikere som Kari Jaquesson og nylig corona-døde Hans Gaarder. Fjeld mener Charter-Svein ikke kan settes i denne båsen.

– Hadde han vært en ledende konspirasjonsteoretiker så ville det vært annerledes, men han har bare ytret sine meninger og private bedrifter bør ikke være med å tvinge alle til å mene det samme. Vi lever i et demokrati, sier Fjeld og påpeker at slike kostholdsprodukter Østvik har frontet, gjerne er populære blant folk som er alternative miljøer.

– Mange vil jo mene at slike kostholdsprodukter allerede opererer i et grenseland av hva man anser som helsemessig gunstig. Så det vil jo være veldig rart om de plutselig skal sette seg på en høy moralsk hest.

Kjent for å være utradisjonell

Han sier at det langt fra er sikkert at Charter-Svein er ferdig i offentligheten, men at medier og selskaper nok vil gå en ekstra runde først.

– Man må jo gjøre en «due diligence» i forkant. Man vet jo at Svein er en offentlig kjent person som er kjent for å være utradisjonell. Da er det jo dumt å slå ned på at han oppfører seg utradisjonelt. Vi kan jo ikke forvente at alle mennesker er roboter og gjengir myndighetenes linje til punkt og prikke, sier Fjeld.