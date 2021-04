«Charter-Svein» deltok på demonstrasjon – brente munnbind

Nærmere 300 mennesker møtte opp utenfor Stortinget for å protestere, blant annet mot coronarestriksjonene. En av demonstrantene var TV-personlighet Svein Østvik, også kjent som Charter-Svein.

Til VG forteller Østvik at han demonstrerer for å vise sympati til dem som synes det har gått for langt, noe han selv også synes.

– Vi har et immunforsvar som tåler det meste. Nå sykeliggjør vi jo hele verden. At ingen reagerer på den sykeliggjøringen er utrolig, sier han til avisen.

Ifølge Dagbladet skal grunnen til at Østvik brant munnbindet sitt være fordi han ikke har tro på effekten.

Demonstrasjonen har vært søkt om, og gitt tillatelse til.

Østvik har ikke deltatt på noen av de tidligere coronademonstrasjonene som har funnet sted i Oslo, men han har visstnok hatt lyst til å stille opp flere ganger. Han har bare ikke hatt muligheten.