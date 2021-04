Nå har «Charter-Hilde» fått nok av «Charter-Svein»: – Rett og slett farlig

I helgen møtte 2-300 demonstranter opp foran Stortinget for å demonstrere mot regjeringens håndtering av pandemien.

Etter flere appeller og sang med krav om om gjenåpning, gikk demonstrasjonen over i en fase hvor demonstrantene brant munnbind.

Les også: Charter-sjokket og de farlige kjendisene

– Jeg ble lei meg og rasende

Denne symbolhandlingen har ikke falt i god jord hos mange i en tid hvor nordmenn har ofret til dels svært mye.

Blant de som reagerer er «Charter-Sveins» tidligere makker i «Charterfeber» på TV3, Hilde Skovdahl, bedre kjent som «Charter-Hilde».

– Jeg ble sjokkert. Jeg måtte se videosnuttene og bildene flere ganger for å se om det var ham. Jeg kunne ikke skjønne det. Jeg ble lei meg og rasende da jeg skjønte at det var ham, sier Skovdahl til Nettavisen.

– Vi har et immunforsvar som tåler det meste

Etter at tospannet har underholdt norske TV-seere i en årrekke, varslet hun på Facebook at hun tok sterk avstand fra Østviks oppførsel, og at hun «nå ville skille lag». Innlegget ble senere fjernet etter flere ubehagelige kommentarer.

«Charter-Svein» Østvik begrunner sin deltagelse i demonstrasjonen med at han ønsker å vise sympati med de som mener restriksjonene har gått alt for langt.

– Vi har et immunforsvar som tåler det meste. Nå sykeliggjør vi jo hele verden. At ingen reagerer på den sykeliggjøringen er utrolig, sier han til VG.

Svein Østvik (Charter-Svein) brenner munnbindet sitt under coronaskeptikernes markering utenfor Stortinget lørdag ettermiddag. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det han gjorde på lørdag er rett og slett farlig

«Charter-Hilde» Skovdahl mener det er ekstra grunn til å si i fra ettersom kjente personer har stor gjennomslagskraft, og dermed vil kunne bidra at andre følger i deres fotspor.

– Svein er en så elsket person og han har en stor innflytelse. Det han gjorde på lørdag er rett og slett farlig. Han sender ut signaler som kan gi en farlig konsekvens for samfunnet. Jeg blir rasende og jeg har ikke ord, sier Skovdahl til Nettavisen.

Hun tviler på at Østvik har tenkt over konsekvensene av det han gjorde, men at han handlet på impuls.

Tar til motmæle: – Mennesker trenger å sette folk i bås

I løpet av mandag ettermiddag og kveld har Svein Østvik tatt til motmæle. Han mener det bør være takhøyde for å mene noe annet enn alle andre.

– Det er omtrent som jeg regnet med. Mennesker trenger å sette folk i bås, og manges traumer blir trigget av selvstendighet, så jeg har forståelse for det . Jeg har selv hatt sterke antipatier fram til jeg skjønte at det dreide seg om mine egne traumer, skriver «Charter-Svein» i en sms til Dagbladet.

– Jeg har over tid hatt en sterk følelse av at noe skurrer

Til TV2 utdyper Østvik hvorfor han valgte å delta i sin første demonstrasjon noensinne. Han bruker ikke munnbind og har ingen planer om å ta vaksine.

– Det er ikke det at jeg ikke mener det er et alvorlig virus, men det er handlingene rundt det, og restriksjonene. Det er veldig mye frykt. Jeg har over tid hatt en sterk følelse av at noe skurrer. Det er logiske brister, som jeg ser på som alvorlig , sier han til TV2.

ABC Nyheter har vært i kontakt med Svein Østvik, som ikke har ønsket å svare konkret på kritikken fra Skovdahl.