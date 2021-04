Fredrik Solvang var raskt ute og beklaget på sin egen Instagram-profil.

– Her går det i ball, skriver han.

Grunnen til at Solvang beklager, er at han sa at kun 0,05 prosent av de testede i aldersgruppen 0-7 år i Oslo var smittet.

Faktisk.no skriver at tallet er 100 ganger høyere enn NRK hevdet, da det riktige tallet er at fem prosent av de testede i denne gruppen var smittet.

– Debatten har kommet til skade for å forveksle andeler og prosenter. Beklager feilen! Vi kommer til å rette det i «Kveldsnytt» og på nrk.no, skriver Solvang videre.

Camilla Stoltenberg reagerer på NRKs tabbe.

– Jeg ble overrasket over å bli presentert direkte på TV for prosentandeler jeg ikke kjente igjen. NRKs tall fra FHI var ukjente for meg på forhånd og generelt mener jeg det er svært viktig alltid å vise både andeler og antall, sier Camilla Stoltenberg i FHI i en pressemelding tirsdag kveld.

Feilen skal ha oppstått fordi NRK fikk tallene for andelen smittede i aldersgruppen. Debatten presenterte tallene som en prosentandel.