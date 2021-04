– Når jeg er i huset er jeg alltid der å hører på hva de sier, og snakker med dem. Jeg hører på historier om skolen og gutter og alt det, forteller Verrett til TV2.

Det er nå snart 16 måneder siden forfatter og kunstner Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag 2019. Han var tidligere gift med prinsesse Märtha Louise, og de fikk døtrene Leah Isadora, Emma Tallulah og Maud Angelica sammen.

Selvmordet skaket opp hele Norge, og førte samtidig til mer åpenhet om psykiske lidelser.

– Der tror jeg han tok feil

I talen i sin egen fars begravelse oppfordret Maud Angelica Behn (17) folk som sliter, til å søke hjelp. Hun ble senere kåret til «årets modigste kvinne» av magasinet «Tara.»

– Pappa må ha vært så sliten at han ikke hadde følt at han hadde noen annen utvei enn å dra fra denne verden. Der tror jeg han tok feil. Det er alltid en utvei. Jeg vil si til alle at det alltid finnes en utvei, selv om det ikke føles sånn, sa Maud Angelica i sin minnetale.

– Jeg er så utrolig lei meg for tapet deres

Kort tid etter Behns bortgang la Durek Verrett ut en melding på Instagram hvor han uttrykte sin medfølelse med familien.

– Av dyp respekt for barna til Märtha og Ari vil jeg fortsatt ikke kommentere bortgangen til deres far, verken nå eller senere, utenom å si at jeg er så utrolig lei meg for tapet deres, skrev Verrett.

– Jeg gjør det beste jeg kan for barna dine

I den nye TV 2-serien «Märtha» følger et TV-team prinsesse Märtha Louise tett. I serien medvirker også Durek Verrett. I en av episodene deler han sine tanker om tiden etter Ari Behns død.

– Jeg kan aldri erstatte faren deres, men Ari, hvis du hører, så gjør jeg det beste jeg kan for å være den beste for barna dine, sier Verrett, til TV2. Han forteller at han etter best evne prøver å være til stede og stille opp det han kan.

– Det var en tøff periode fordi jeg brukte så mye tid på å ønske å være i livet hans, og være hans venn, har Verrett tidligere fortalt i podkasten «Ancient Wisdom Today».

– Ekstremt viktig at Durek var her for alle sammen.

I serien roser Prinsesse Märtha Louise sin kjæreste for sin omsorg for familien og barna spesielt.

– Da Ari døde var det ekstremt viktig at Durek var her, for alle sammen. Han var den eneste som klarte å fungere, forteller prinsessen.

Om serien skriver TV 2: «Märtha Louise har mange roller. Hun er prinsesse, gründer og internasjonal kjendis, samtidig er hun trebarnsmor og kjæreste med den kontroversielle amerikanske sjamanen Durek Verrett.»

Planlegger å flytte til USA med døtrene



Avtalen med TV 2 ble inngått før Ari Behn tok sitt eget liv julen 2019, og før pandemien traff Norge og resten av verden.

Nylig fortalte prinsesse Märtha Louise at hun planlegger å flytte sammen med kjæresten til USA sammen med sine tre døtre.

– Han befinner seg i Los Angeles, og nå vet vi ikke når vi ses igjen, fortalte hun til VG.

– Jeg har gjort noen alvorlige feil

Durek Verrett har tidligere beklaget at han har sagt ting om Norge og Märtha som han senere har angret på. Innrømmelsen kom i podkasten «The Life Stylist» ifølge Dagbladet.

– Jeg gjør mye feil, jeg skal være ærlig om det. Jeg har gjort noen alvorlige feil, jeg har brakt skam over henne, kongefamilien og barna hennes, og jeg må ta ansvar for de tingene jeg har gjort. Jeg er ikke perfekt, og jeg hevder heller ikke at jeg er det, uttalte Durek Verrett.

