I mars publiserte Se og Hør ut en lengre artikkel hvor Hank Greenberg advarte prinsesse Märtha Louise (48) mot hennes nye kjæreste.

Greenberg var sammen med Verrett (45) i åtte år, og til Se og Hør sa han at Durek forandret seg veldig i løpet av forholdet. Han sa blant annet at Verrett ble kontrollerende og manipulerende og at forholdet endte i et dramatisk brudd.

Greenberg sa også at han ville advare Märtha fordi han selv skulle ønske han ble advart mot Verrett da de ble kjærester.

– Jeg tror Durek er farlig for prinsesse Märtha Louise, sa han.

«Alvorlige og falske beskyldninger»

Etter Greenberg uttalte seg i Se og Hør skal han ha fått et brev fra Verretts advokat der han blir truet med søksmål dersom han fortsetter å uttale seg om ekskjæresten.

Ifølge Se og Hør, som har fått innsyn i brevet, ble det sendt av advokaten Richard Gora i advokatfirmaet Gora LLC.

Brevet skal være signert og ha blitt sendt til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett på kopi.

«Siden Shaman Durek inngikk sitt forhold til prinsesse Märtha Louise, har han opplevd en serie alvorlige og falske beskyldninger mot seg selv. Hvis du nekter å overholde dette, vil vi bli tvunget til å reise søksmål mot deg», står det i brevet.

Ifølge ukebladet kommer det frem i brevet at Greenberg risikerer å bli saksøkt for millioner av dollar hvis han ikke gjør som advokaten sier.

ABC Nyheter har prøvd å få tak i prinsesse Märtha Louises manager, Carina Carlsen, for en kommentar. Hun har så langt ikke svart.

ABC Nyheter har også bedt Durek Verrett om en kommentar. 45-åringen henviser til sin forlegger, og har forøvrig følgende melding:

– Ikke skriv til meg med dette tullet igjen, takk. Ha en fin dag.



– Har ikke noe pent å si om han

Men Verretts ekskjæreste nekter å la seg true til taushet. I mai i fjor uttalte han seg om forholdet til Verrett for første gang.

– Jeg elsker Durek og ønsker ham alt det beste, men jeg har ikke noe pent å si om han. Jeg har vanskelig for å tro at han er ærlig basert på mine egne personlige erfaringer med ham, sa Greenberg til britiske Daily Mail.

Prinsesse Märtha Louise har så langt vært ordknapp rundt påstandene om kjæresten sin, men har flere ganger gått hardt ut mot pressen på grunn av mediedekningen av forholdet deres.

Under et foredrag i Stavanger i fjor ba hun pressen om å gå i seg selv.

– Dere har et valg i hva dere gjør og skriver. Selv om dere tror det er deres jobb, har dere enda et valg i hva dere vil. Hvis hele livet ditt ble lagt ut der, i pressen, ville du vært komfortabel med det? Ville det vært OK? Selv om det er jobben din, og det respekterer jeg, så har du et valg om å være medfølende, om å være en god person, sa hun ifølge NTB.

