Det har fått byrådsleder Raymond Johansen til å ta til motmæle.

– Oslo er en av storbyene i Europa som har håndtert coronapandemien best. Molde-ordfører Torgeir Dahl burde benytte anledningen til å takke Oslo-folk for den innsatsen de har gjort og den tiltaksbyrden de har båret for å bremse smittespredning til resten av landet , skriver byrådslederen i en epost til VG.

– Forplanter seg ut i landet

Men i Molde har ordføreren fått nok. Han mener Oslo har gjort en alt for slett jobb med å stanse smitten, og mener dette har ført til at andre deler av landet er blitt skadelidende.

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sier Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) til avisen.

Nå har også forfatter og blogger Linnéa Myhre, som selv er fra Molde, kastet seg inn i debatten. Hun mener Molde-ordføreren bommer totalt i sin kritikk.

– Jeg har ikke sittet 100 dager i Oslo-lockdown for å få tilsnakk

Oslos byrådsleder Raymond Johansen mener angrepet mot Oslos håndtering av smittesituasjonen er direkte usmakelig. Han minner om at Molde er en liten by med litt over 30.000 innbyggere sammenlignet med Oslos nærmere 700.000 innbyggere. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB scanpix

– Jeg er glad i hjembyen min, altså, men jeg har ikke sittet 100 dager i Oslo-lockdown og sett folk leve som normalt der oppe, for å få TILSNAKK for å ikke gjøre det godt nok. It’s called dugnad LOOK IT UP, skriver influenseren på Twitter.

Hun viser til at det er forskjell på hva Moldes ordfører mener, og hva resten av Molde mener.

– Kritikken går til førstnevnte, som drar med seg resten av byen ned i søla. SPAR MEG, Molde. Dere har én restaurant og to innbyggere. Stikk tilbake på Egon and stop harassing us, du veit ikkje ka du snakka om, tordner bloggeren.

– Han sier en ting en dag og noe helt annet en annen dag

Til TV2 forsterker Molde-ordfører Torgeir Dahl kritikken mot Oslo.

– Jeg tror man har merket seg denne labiliteten fra Johansen hvor han sier en ting en dag og noe helt annet en annen dag. Det er symptom på dårlig lederskap. Det er vår bekymring også fordi smitten importeres fra Oslo til kommuner ellers i landet, sier ordføreren.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen mener angrepet mot Oslos håndtering av smittesituasjonen er direkte usmakelig. Han viser til at Molde er en liten by med litt over 30.000 innbyggere sammenlignet med Oslos nærmere 700.000 innbyggere.

Solberg: – En krevende situasjon



– Jeg håper at de nye tiltakene kan få smitten ned, slik at vi kan ta hverdagen tilbake, sier statsminister Erna Solberg, som ikke vil gå direkte inn i konflikten mellom Oslo og Molde. Foto: Berit Roald / NTB Foto: NTB

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke gå direkte inn i konflikten mellom lederskapet i Oslo og Molde, men minner om at det er i alles interesse å slå ned smitten, rulle ut vaksine og bistå kommunene uavhengig hvor i landet man bor.

– Jeg håper at de nye tiltakene kan få smitten ned, slik at vi kan ta hverdagen tilbake. Norge står i en krevende situasjon med økende smitte flere steder, og vi har et godt samarbeid med kommunene om håndteringen av pandemien, sier Solberg til NTB.

– Lenge siden jeg har vært så flau på vegne av hvor jeg bor

Linne Myhres podkast-kollega, moldenser Stine Melbø, legger ikke fingrene mellom, og langer ut mot Molde-ordføreren.

– Det er lenge siden jeg har vært så flau på vegne av hvor jeg bor. Det var hardt for oss å skjønne at nå skal vi bli hata hele Oslo, sier Melbø.

Til Dagbladet svarer Høyre-ordfører Torgeir Dahl slik på kritikken.

– Jeg skjønner at jeg har trykket på en knapp, men dette er kritikk rettet mot de som styrer Oslo. Det krever et politisk lederskap å stå i dette. Oslo har stått mer eller mindre i en krise siden august i fjor. Da forventes det at man står som gode politiske ledere, sier Dahl.

20.000 smittede i Oslo



Det samlede smittetallet i Oslo har nå passert 20.000. Totalt er 20.022 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Rundt en firedel av tilfellene, drøyt 4.800, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år.

Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfellene i hovedstaden.