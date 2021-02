168.000 nordmenn planlegger å dra utenlands i vinterferien

Undersøkelsen er utført av YouGov for Europeiske Reiseforsikring. 1.005 personer deltok i undersøkelsen fra 3. til 7. februar.

Ifølge undersøkelsen planlegger nær 170.000 nordmenn å dra utenlands i vinterferien, og da enten på skiferie eller til varmere strøk.

Men det er fremdeles knyttet stor risiko til å reise rundt i verden slik pandemien er nå, advarer Europeiske Reiseforsikring.

– Dersom man trosser reiserådet, altså det røde lyset i myndighetenes reisekart, har man ikke gyldig forsikring på reisen, advarer kommunikasjonssjef Andreas Bibow Handeland.

Risikerer regning i millionklassen

Dersom man blir syk eller skader seg i utlandet og må behandles på private sykehus, kan regningen komme opp i millionklassen, advarer Handeland. Det samme gjelder for hjemtransport til Norge.

– Vi vet at pandemisituasjonen er veldig uavklart rundt om i verden nå, og flere mutasjoner gjør ting komplisert og uforutsigbart, sier han.

Europeiske Reiseforsikrings samarbeidspartnere i utlandet har fortalt om kapasitetsproblemer på offentlige sykehus flere steder. Man kan også møte på lokale restriksjoner som kan skape utfordringer, påpeker Handeland.

– Når norske myndigheter på toppen av dette nærmest bønnfaller oss om å ikke reise utenlands, samt opplyser at de ikke kan garantere for konsulær bistand, gjør man nok klokt i å tilbringe vinterferien her hjemme, sier han.

Hytte og hotell i Norge er greit

Fredag gjentok helseminister Bent Høie (H) at alle utenlandsreiser fremdeles er frarådet. Utenriksdepartementets reiseråd gjelder helt fram til 15. april, men kan bli forlenget.

– Det vil være i strid med våre reiseråd å dra til utlandet i ferien. Risikoen er for høy. Både for å bli smittet, men også på grunn av endringer i tiltakene i landene du besøker og muligheten for å kunne komme tilbake, sier han.

I den ferske spørreundersøkelsen svarer over halvparten at de kommer til å tilbringe vinterferien hjemme der de bor. 17 prosent drar på hytta eller hotell i Norge.

Å reise på hytte eller hotell er helt greit, påpeker helseministeren. Men han ber alle om å unngå kollektivtransport, holde avstand og handle i hjemkommunen før avreise.