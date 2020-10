Davy Wathne (70) har fått ny jobb

Dan fargerike og munnrappe 70-åringen var i en årrekke et fast følge for mange sportsinteresserte nordmenn. Nå har han igjen skiftet beite.

Denne gang kaster han seg inn i spillverdenen. Nå skal han bruke all sin energi på å få nordmenn til å bruke penger på populære spill.

– Når Davy Wathne blir ambassadør for et spillselskap, er det viktig at han er bevisst på at det er fort gjort å krysse grenser til ulovlig markedsføring , sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, til VG.

– Jeg går ikke på akkord med noe

Wathne er tidligere sportsjournalist og har fotball som spesialfelt. Han jobbet som journalist i TV 2 Sporten helt fra oppstarten i 1992 til 2017.

Han har ingen kvaler med å gå inn i spillbransjen, og mener det er helt uproblematisk.

– Jeg går ikke på akkord med noe. Jeg er den jeg er, jeg står for det jeg står for og jeg har ingen anfektelser. Dette er meg. Dette er ikke «Davy skal lære», «Davy er korrupt» eller «Davy lar seg kjøp». Det har ingenting med det å gjøre, sier Wathne til VG.

Ga seg etter interne varsler



Den frittalende bergenseren frasa seg sitt amerikanske statsborgerskap i 2017 og ble deretter norsk statsborger. I mellomtiden var han statsløs.

70-åringen sa selv opp jobben i TV 2 i desember 2017 på grunn av interne varsler om sportsankerets oppførsel.

– Dette handler om min måte melde tilbake til kolleger på. Det handler om hele min stil, tone og språkform og at jeg har hatt rollen som den gamle norsklæreren som har rettet på språklige feil hos kolleger. Jeg er levning fra en svunnen tid, en dinosaur, med et språk som ikke er gangbart lenger. Min tid er omme i TV 2, uttalte Wathne til Kampanje da han sluttet.

– Spillavhengighet er en tragedie for de det rammer

Selv har han spilt på Expekt, Centrebet, Unibet, Nordicbet og Norsk Tipping, og betegner spillingen som en hobby. Han håper ikke å bidra til spillavhengighet i sin nye rolle.

– Jeg ville aldri gjort noe som strider mot mine prinsipper. Spillavhengighet er et samfunnsproblem og en tragedie for de det rammer, men det gjelder mange andre ting som er lovlig. Vi frister ikke tørrlagte alkoholikere med billig brennevin. Å lokke noen ut i elendighet er fjernt fra det jeg står for, understreker Davy Wathne overfor VG.

Tidligere har flere profilerte sportsutøvere måtte tåle kritikk for koblingen til spillselskap.