Voldsomme reaksjoner etter TV2-prishopp på Premier League

Meldingen til kundene gikk på at prisen øker fra 499 kroner til 699 kroner i måneden– en økning på 40 prosent. Canal Digital sier at TV 2 har økt sin veiledende pris til dem som følge av økte rettighetskostnadder, og at dette er årsaken til den voldsomme økningen.

Dersom man ønsker å se fotballstjernene fra engelsk fotball i egen TV-stue er det denne pakken man må ha.

– Rettighetene dyrere

Til Nettavisen sier pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 at også prisen for TV 2 Sumo-kunder vil stige. Han har forståelse for at folk reagerer på økningen.

– Når rettighetene blir dyrere for et slikt produkt, må vi sette opp prisen og det har vi valgt å gjøre i år. Vi har stor forståelse for at dette er mye penger, men synes samtidig det er fair at de som benytter seg av tilbudet må være de som betaler, utdyper Dahl til VG.

Sterke reaksjoner

ABC Nyheter har fått tilbakemeldinger fra kunder på at Altibox også øker Sport Premium-abonnementet til 649 kroner fra 1. desember. Dette blir også bekreftet av kommunikasjonsansvarlig for Altibox, Andreas Veggeland overfor Kampanje.

– Vi har økt prisen tilsvarende økningen vi har fått fra TV 2. Altibox mener vi ikke skal tjene noe på denne prisøkningen og vi kommer ikke til å tjene noen ting på denne prisøkningen, sier Veggeland til Kampanje. Også RiksTV melder at de kommer til å øke prisen, men har ikke gått ut med hvor mye.

Trolig vil også Telenor og Telia (tidligere Get) måtte sette opp prisen for TV 2 Sport Premium. Frem til nå har distributørene lagt månedsprisen for pakken på 499 kroner.

På sosiale medier har ikke reaksjonene latt vente på seg. Flere melder at de kommer til å si opp sine abonnement etter den voldsomme økningen og prisøkningen omtales som «svindelsum», «skandaløs» og «drøyt».

TV2 sport premium opp til 700 spenn i måneden? Haha det er sjukt. Det er noe jeg aldri kommer til å betale for.Dårlig produkt til svindelsum. — Sebastian Bjørnson (@SebBjrnson) September 21, 2020

Takk for følget, @2sporten. Jeg driter egentlig i om det er dere eller Premier League som sitter igjen med gevinsten. Dette blir for dyrt for meg. Kan i samme åndedrag opplyse om at du kan få fast plass på Lerkendal i tre år framover for prisen av ett år TV2 Premium — Emil Almås (@emalmas) September 21, 2020

TV 2 har Premier League-rettighetene frem til og med neste sesong. Fra og med 2022/23-sesongen vil Nordic Entertainment Group (Nent), som står bak TV3 og Viasat, bli det nye hjemmet for engelsk toppfotball i Norge.