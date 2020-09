Norsk smittevernekspert til svensk TV: Derfor har Norge færre corona-døde

– Vi slo hardt til i mars og hadde god timing. Hele samfunnet forsto at det var alvor, og vi fikk en rask effekt. Jeg tror det er forklaringen på at vi har færre døde i Norge enn i Sverige.

Det sier Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttets stab for smittevern, miljø og helse, til SVT.

I intervjuet blir han også konfrontert med det faktum at smitten akkurat nå sprer seg raskere i Norge enn i Sverige.

– Vi synes at det er et høyt nivå i Norge

– Vi har havnet på omtrent samme nivå nå. De siste tallene viser at begge land har en økning igjen. Men vi er kjempeglade for at Sverige er nede på et nivå som er omtrent som i Norge, og at vi kan åpne grensene igjen. Men vi synes at det er et høyt nivå i Norge, innrømmer Forland.

Fagdirektøren er spesialist i allmenmedisin og samfunnsmedisin. Han har jobbet som allmennlege, kommunelege og fylkeslege.

5.600 flere dødsfall i Sverige



Så langt er det registrert 265 coronadødsfall i Norge. Aldersgruppen med flest dødsfall er personer i alderen 80 til 89 år. 53 prosent av alle døde er menn. Til sammen har 12.431 nordmenn fått påvist smitte av coronaviruset.

I Sverige er tallene atskillig høyere. 87.575 svensker er hittil smittet, mens 5.860 er bekreftet døde.

I Danmark er 20.571 smittet, mens 633 er døde. I Finland er 8.750 smittet, og 339 døde. På Island er 2.189 smittet, mens 10 er døde.

Venter flere utbrudd i norge



Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, forventer at grensen mellom Norge og Sverige snart kan åpnes igjen som følge av den nye smitteutviklingen i de to nabolandene.

– Dette er en god nyhet som gir håp om at vi kan åpne grensene. Vi vet ikke når. Det er avhengig av om de fortsatt vil ha en gunstig situasjon framover , sier FHI-direktøren til VG.

FHI-fagdirektør Frode Forland tror ikke smitten vil forsvinne fra Norge med det første. Han sier norske helsemyndigheter forventer flere små og store utbrudd i tiden som kommer.

Fikk unnskyldning fra svensk ekspert



Samtidig beklager han å ha gått hardt ut mot de svenske smittevernekspertene Anders Tegnell og Johan Giesecke for deres uttalelser om landenes valg av strategi.

Men han har også mottatt en hyggelig hilsen fra sine svenske kolleger.

– Johan har sendt en unnskyldning på mail for den tøffe tonen. Relasjonen oss i mellom er gode, bekrefter Forland til SVT.

