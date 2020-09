Alex Romero (23) og Stephany Roldan (20) tenner lys under en minneseremoni på Max Foster Sports Complex i Livingston i California torsdag kveld. Bakgrunnen var et koronautbrudd på Foster Farms i Livingston som har kostet åtte personer livet og påvirket hundrevis av familier. Så langt har USA registrert over 192.000 koronadødsfall. Foto: Andrew Kuhn / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix