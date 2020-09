Tegnell: Munnbind kan ha en betydning på lokalt nivå

– I Europa ser vi en økning av smittespredningen. I Sverige ser vi derimot ut til å ha gått fra en større til en mindre smittespredning, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på en pressekonferanse tirsdag.

Han sier at på nasjonalt nivå vil anbefalingene om munnbind ligge på omtrent samme nivå en stund til, men sier de vil ha et tydelig system for forskrifter på lokalt nivå.

– Det kan finnes en rolle for munnbind på lokalt nivå, sa Tegnell.

Samtidig påpeker han at munnbindene, dersom man følger alle andre retningslinjer og anbefalinger, i første omgang først og fremst vil ha en symbolsk verdi.