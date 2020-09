Smittespredningen i Sverige har hatt en positiv trend i det siste, og i motsetning til Norge går smittetallene nedover. Sverige, med statsepidemiolog Anders Tegnell i spissen, fikk i våres mye kritikk for sin strategi mot coronaviruset.

Nå peker pilen i en annen retning for svenskene, men på et punkt får Sverige fortsatt hard medfart av eksperter.

Professor i epidemiologi ved universitetet i Genève, Antoine Flahault, sier til Svenska Dagbladet , gjengitt av Expressen, at det er en «alvorlig feil» å ikke anbefale bruk av munnbind.

– Her er jeg fullstendig uenig med Anders Tegnell, sier Flahault.

WHO-kritikk

WHOs David Nabarro mener Sverige bør anbefale bruk av munnbind. Foto: Pierre Albouy / Reuters

David Nabarro er spesialrådgiver for coronaviruset ved Verdens helseorganisasjon, og stiller seg bak kritikken fra professoren. Nabarro mener det er «uheldig» at Sverige ikke har anbefalt befolkningen om bruk av munnbind.

– Dermed fjerner man noen av de viktige tiltakene som vil beskytte oss mot smitte, sier han til Svenska Dagbladet.

Les kommentaren: Det store svenske-hånet

Tidligere har Tegnell uttalt at Sverige ikke til å endre rådene om bruk av munnbind med det første, men åpner samtidig for at det kan ha betydning på lokalt nivå.

Nesten 86.000 smittede

Tegnell påpekte at munnbindene, dersom man følger alle andre retningslinjer og anbefalinger, i første omgang først og fremst vil ha en symbolsk verdi.

Sverige har fulgt en strategi med for det meste frivillige tiltak, men med klare råd om å holde sosial avstand og god håndhygiene. Men landet har ikke stengt grensene, og barn har fått gå på skolen i hele perioden. Målet til svenskene har hele tiden vært å skape flokkimmunitet.

85.880 personer har fått påvist covid-19 i Sverige, mens 5.842 har dødd av viruset i landet.

Tror Sveriges strategi er bedre enn Norges

Tegnell svarer bekreftende på spørsmål om han mener Sveriges strategi er bedre enn Norges på sikt.

– Det vil vise seg på lang sikt, men hittil har det i hvert fall vist seg at Sverige har fungert bra i den forstand at vi kan holde samme restriksjoner og samme nivå, svarer Tegnell på spørsmål fra norsk TV 2 på en pressekonferanse.

– Det er en modell som har fungert bra i Sverige, og vi kommer til å holde oss til den, sier han.

Tegnell legger til at de lange køene for å få tatt prøver den siste tiden, er mindre bra.

– Men det kjennes likevel trygt at man fortsatt tester de aller fleste som får symptomer. Jeg tror ikke det er mange vi glipper på.