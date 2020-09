Svensk kommentator: «Vi vil ikke miste dere helt»

Den siste uken har Norge opplevd mer smitte enn Sverige. Nye tall fra VG viser at det i Norge ble påvist 1,4 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere, mot 1,1 i Sverige.

Det er første gang siden 1. april at det er registrert mer smitte per innbygger i Norge enn i Sverige. Alex Schulman, kommentator i den svenske avisen Expressen, har fått med seg utviklingen.

«Norge har dermed endret seg. Og merkeligst av alt: Norge fortsetter med sitt innreiseforbud, melder om nye regioner som ikke får komme, andre som nå er velkomne. Logisk sett, gitt at de siste tallene og om den ivrige politikken skal følges, burde norske myndigheter gå ut med et innreiseforbud til Norge for nordmenn. Deres smittetall duger jo ikke i landet», skriver han i avisen.

– Vi behøver hverandre



Kommentatoren tar til orde for at grensen skal åpnes, nå som smittetallene er tilnærmet like.

Flere svenske regioner, blant annet Värmland, har merket de norske karantenereglene hardt. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

«Sverige holder fortsatt grensene åpne, og jeg håper nordmennene snart tenker seg om. Jeg tror vi behøver hverandre, vi nordmenn og svensker. Vi er omtrent like syke. Kan vi ikke være det sammen? Vi kan jo holde avstand, men vi vil ikke miste dere helt», skriver han i Expressen.

Han er kritisk til de norske innreisereglene som han omtaler som «ubegripelige» og «kompliserte».

– Tydelig tegn



Fra mandag til fredag forrige uke var det registrert 454 nye smittetilfeller i Norge. I samme tidsperiode ble det registrert 564 nye smittetilfeller i Sverige, ifølge NRKs oversikt.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forteller at Sverige er i ferd med å få kontroll over smitten.

– Det er et helt tydelig tegn på at folk i Sverige gjør mye fornuftig, holder avstand til hverandre og bruker hygienerådene aktivt, og er påpasselige med ikke spre smitten videre, sier han til NRK.

Til nå er det meldt om 264 dødsfall og 11.388 smittetilfeller som følge av coronapandemien i Norge. I Sverige har 5835 mistet livet, mens det er meldt om 84.985 smittetilfeller.



Espen Nakstad fra Helsedirektoratet under en pressekonferansen om coronaviruset. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Grensehandelen stuper



Flere svenske regioner, blant Värmland og Västra Götaland, har merket de norske karantenereglene hardt. De norske reglene har fått store økonomiske konsekvenser for grensebyene Charlottenberg og Strömstad.



Reiserestriksjoner har nemlig ført til nærmest full stopp i grensehandelen. Nordmenn brukte bare 28 millioner kroner på grensehandel i andre kvartal i år, ifølge SSB.

I samme periode i fjor ble grensehandelen målt til 4,1 milliarder kroner. Andre kvartal omfatter månedene april, mai og juni.