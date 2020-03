Omstridt Scottish Fold: – Finn.no fremmer ulovlig avlsarbeid

De siste ni årene har Finn.no brukt katterasen Scottish Fold i det meste som er laget av reklameannonser og - videoer, og rasen er blitt selskapets etablerte maskot under navnet PuseFINN. Scottish Fold er som navnet tilsier en katt med foldede ører, et umiskjennelig kjennetegn som gir rasen et sjarmerende preg og som kombinert med et fredelig og kjærlig lynne har gjort den til en svært populær katterase.

– Scottish Fold har hengeører fordi den har en brusksykdom som påvirker ikke bare ørene, men hele kroppen. Det er en syk katt, fastslår Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, og veterinær av yrke.

– Vi har kontaktet Finn.no flere ganger og bedt dem fjerne PuseFinn, men det vil de ikke. Vi har bedt dem om å bruke en annen katterase. Vi har jo vanvittig mange katter i vår organisasjon, vi kunne hatt audition.

Les også: Er hunder og katter naturlige erkefiender?

Maria Myrland sitter i styret i Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) som er tilsluttet det internasjonale forbundet Fédération Internationale Féline (FIFe) hvis statutter og lover er gjeldende for hvert medlemsland.

– Scottish Fold er forbudt i hele FIFe og det skyldes at vi har bestemt at det skal være forbudt å avle på katter som er et resultat av en genetisk sykdom, som i Scottish Folds tilfelle er osteodystrofi. I tillegg omfatter forbudet døve katter, katter med navlebrokk, katter uten værhår, katter med vill avstamming og katter som lider av medfødte misdannelser, sier Myrland til ABC Nyheter og legger til:

– Avlsorganisasjon for PuseFINN

Bretten på ørene til Scottish Fold skyldes en genetisk mutasjon i et dominant gen, så selv om kattunger arver dette genet fra én forelder, så vil den bli en Scottish Fold. Dersom begge foreldrene har foldede ører, kan halvparten av avkommet arve to sykdomsbærende genvarianter ett fra mor og ett fra far.

Slike katter blir som regel alvorlig syke og får lidelsen osteodystrofi, som fører til deformiteter i knoklene, smerter og lidelse

– Mange av de arvelige sykdommene er recessive som vil si at du må ha to sykdomsbringende gener for at du skal få sykdommen. Det betyr at du kan ha mange bærere, men stort sett blir de friske. Men hvis du har et dominant gen, så blir alle som har genet syke, forklarer Åshild Roaldset.

– Når det gjelder Scottish Fold så ønsker man at de skal ha det genet. Det er så uetisk at Norske Rasekattklubbers Riksforbund ikke vil ha noe med den rasen å gjøre.

(Saken fortsetter under)

Scottish Fold er en rase som oppstod av en spontan mutasjon i Skottland i 1961. Foto: Wikimedia

Roaldset sier at de fleste er innforstått med at det er uetisk og ulovlig å avle dyr med defekter. Hun skjønner derfor ikke hvorfor Finn.no slik hun ser det fungerer som avlsorganisasjon for Pusefinn.

– Der selges det kattunger og der finner de avlspartnere og Finn.no bruker rasen i sin massekommunikasjon. Finn.no fremmer det ulovlige avlsarbeidet og det er ytterst kritikkverdig, mener Roaldset.

Les også: Dette må du passe på hvis katten eller hunden skal spise vegetarmat

Dyrevelferdsloven § 25 Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:

a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg

b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller

c) vekker allmenne etiske reaksjoner. Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl. Kongen kan gi nærmere forskrifter om avl av dyr i strid med prinsippene i denne bestemmelsen. Kilde: Lovdata

(Saken fortsetter under)

Alle katter av rasen Scottish Fold blir født med rette ører. Men fra de er omkring tre uker gamle, kan oppdrettere ofte se hvilke av kattungene som kommer til å utvikle foldede ører. Foto: Wikimedia

– Reklamerer for katten



Myrland er ikke i tvil om at katterasens popularitet skyldes i stor grad Finn.nos reklamer.

– Vi har vært i kontakt med Finn.no flere ganger om det, vi synes det er ille at de bruker en katterase som er basert på sykdom i reklamene sine. For de reklamerer jo også for katten. Selv sier de at den katten er helt frisk, og det er den helt sikkert. Det tar gjerne noen år før de blir syke, og det varierer veldig hvor sterkt det genet rammer katten i form av hvor myk brusken blir. Noen kan leve i mange år og være friske og fine uten å få leddproblemer.

– Så Finn.no bare avviser og vi får ikke gjort noe med det, for katterasen i seg selv er ikke forbudt i Norge. Det er bare hos oss at vi ikke il ha noe med den å gjøre.

– Hvorfor er den ikke forbudt i Norge, og hva må til for å kunne gjøre den forbudt?

– Det må du spørre Mattilsynet om.

Les også: Katter ble slaktet i hopetall i middelalder-Danmark

Opprinnelsen til Scottish fold

Historien om hvordan Scottish Fold oppstod, strekker seg tilbake til 1961. Sauebonde og rasekatt-entusiast William Ross var en dag på besøk hos naboen i Pertshire i Skottland da han fikk øye på en gårdskatt med pels hvit som snø. Katten, som het Susie, hadde ører som foldet seg på midten og det ga henne et litt komisk, nesten ugleaktig utseende. Ross ble utrolig fascinert av katten, og da Susie et år senere fikk kattunger, kjøpte han den ene av de to nøstene. Det var en hunn som han kalte Sans og som hadde brett på ørene, akkurat slik som moren. Ross fikk den registrerte som ny rase og i samarbeid med en oppdretter startet han et avlsprogram som i løpet av de første tre årene resulterte i 76 kattunger – 42 av dem med fodede ører, resten hadde klassisk form. Sans skulle bli den eneste forplantingsdyktige av de to kattungene Susie brakte til verden som hadde morens karakteristiske øreform, den andre ble kastrert kort etter fødselen. Tre måneder senere ble moren påkjørt og drept. I dag deler derfor alle Scottish Fold-katter felles aner tilbake til Susie. Kilde: Wikipedia

– Svært uheldig om rasen blir utbredt

Torunn Knævelsurd, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, er enig med både Dyrebeskyttelsen Norge og NRR om at rasen Scottish Fold er en syk katt.

– Denne rasen har en genetisk defekt som forstyrrer dannelse av bein og brusk. I tillegg til de spesielle ørene får disse kattene ulike problemer med skjelettet, som for eksempel korte, misformede bein og hevelser og smerter i ledd. Dette utsetter kattene for lidelse. Vi mener det vil være svært uheldig om denne rasen blir utbredt i Norge.

Knævelsrud forteller at et forbud mot rasen krever en lovendring.

– Mattilsynet er svært opptatt av problemstillingen, men legger til grunn at det er lov å ha disse rasene i Norge, og å avle på dem, sier hun til ABC Nyheter.

– Forbud mot avl på visse raser ville reist en rekke nye problemstillinger, blant annet om kriterier for hvilke raser som skal omfattes, hva med blandingsraser, håndheving av forbudet og håndtering av katter som er resultat av ulovlig avl, svarer Knævelsrud.

Les også: – Jo mer naturlig vi kan gjøre ting, jo bedre er det for insekter og fugler

Godkjenner ikke raser basert på villkatt



Maria Myrland i NRR sier til ABC Nyheter at de synes det skulle vært strengere regler på å avle på sykdomsgener og de anser avl på Scottish Fold som et brudd på dyrevelferdslovens paragraf 25 der det fremgår at avl skal fremme helse. Det betyr at det ikke er lov å avle på et gen som i alle andre tilfeller innen katteraser, mennesker, hester og hunder er å regne som en sykdom, mener Myrland.

– Det samme gjelder Munchkin som er en katt med dvergvekst og som har ekstremt korte frambein. Det er den samme type dvergvekst som også mennesker kan ha, hvor armer og bein er korte mens hode og kropp er naturlig størrelse. Jeg har heldigvis sett svært lite av avl på den i Norge, men det avles mye på den i Europa.

I likhet med Scottish Fold er Munchkin forbudt hos NRR.

(Saken fortsetter under)

Det genet som gjør munchkin-katter så kortbente, forekommer også hos hunder som basset og dachshunder. Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

Myrland forteller at de ikke har kunnet forby raser som allerede er godkjent, men at NRR har gått videre ut slik at det i dag ikke vil bli godkjent nye raser basert på for eksempel villkatt. slik som for eksempel Bengal som er en krysning av asiatisk leopardkatt med vanlig rasekatt eller huskatt.

– Vi godtar ikke nye raser basert på slike blandinger og vi godtar heller ikke nakenkatter på grunn av helseproblemer som det medfører for katten.

Pus med problemer

I tillegg til Scottish Fold og Munchkin, er det spesielt tre katteraser Dyrebeskyttelsen Norge mener sliter med helsen grunnet uetisk avl: Perser Perseren er lett gjenkjennelig med sin brachycephale (korte) hodeform, der lengden på hodeskallen er kortere enn bredden og som får ansiktet og nesen til å se inntrykt ut. Denne hodeformen skyldes en arvelig defekt som gjør at overkjeve og nesepartiet blir mindre enn normalt. Bløtvevet, som hud og slimhinner, vokser derimot normalt og det blir derfor for mye bløtvev i forhold til beinvev. Problemer forbundet med flat nese: Pusteproblemer på grunn av unormalt trange nesebor slik at mindre mengde luft passerer gjennom nesa og for lang bløt gane (den bløte delen av taket i munnen) som vil delvis dekke for åpningen til luftrøret.

Katten puster med munnen i stedet for nesa, tydelige puste- og snorkelyder

Katten blir fort sliten og kan kollapse/besvime ved aktivitet

Unormalt kort overkjeve gir tannproblemer

Store, utstående øyne med nedsatt følsomhet er utsatt for skader som sår på hornhinnen og pigmentering (fargeforandring)

Tårekanalene virker ikke som de skal, noe som gir økt tåreflod. Konstant fuktig hud og pels gir ofte irritasjon og betennelse. Mange persere i dag har et så flatt ansikt at nesa havner mellom øynene, og i noen tilfeller på oversiden av øynene. Dette gir kattene et veldig menneskelig preg, og det er noe som kan virke tiltrekkende på oss mennesker. Dette er en arvelig lidelse og så lenge det fokuseres på flat nese, vil mange katter leve med store velferdsproblemer. Andre brachycephale raser er blant annet exotic, himalayan og burmeser Siameser Den slanke, smidige og svært intelligente siameseren er ofte utsatt for arvelige sykdommer. Et eksempel er progressiv retinal atrofi, som medfører en gradvis ødeleggelse av netthinnen og i verste fall blindhet. Videre kan hjertesykdommer, forstyrrelser i stoffskiftet og kreft forekomme. En arvelig lidelse blant siamesere er hydrocephalus – vannhode. Denne oppstår når det er unormalt mye spinalvæske i hjernens hulrom eller mellom hjernen og hodeskallen. Begge disse formen vil gi økt trykk på hjernen og kan gjøre at hodeskallen får en overdreven kuppelform og skallebeina blir tynnere. Lidelsen kan resultere i hjerneskade og nedsatt funksjon. Det er ofte vanskelig å forutse hvilke foreldre som gir kattunger med hydrocephalus. Katter med lidelsen eller katter hvor nær familie har lidelsen, bør ikke brukes i avl. Munchkin Denne relativt «nye» rasen, som gjerne kalles pølsekatt og hvor navnet er hentet fra det kortvokste folket som Dorothy møter i «Trollmannen fra Oz», er lett gjenkjennelig med sin normale kropp og hode kombinert med altfor korte ben. Dette skyldes den samme genetiske mutasjonen som inntreffer hos enkelte mennesker. Rasen har vært omstridt siden den ble introdusert første gang i 1991 og anerkjent av TICA fire år senere. Her i Norge er den i likhet med Scottish Fold forbudt hos Norske Rasekattklubbers Riksforbund og det internasjonale forbundet Fédération Internationale Féline. Det er fremdeles usikkert i hvilken grad mutasjonen påvirker kattens helse. Men det rapporteres om økt forekomst av krummet ryggrad og uthulet bryst hos rasen.

Ekskluderer oppdrettere



Et forbud i NRR innebærer at det ikke er tiltatt å brukes i avl, fremmes eller averteres for salg, og den kan ikke registreres eller stilles ut på en FiFe-utstilling.

– Vi har hatt noen tilfeller hvor oppdrettere har drevet med britisk korthår der vi fant ut at de også drev med Scottish Fold. Det er ikke lov på våre hjemmesider å proklamere Scottish Fold så da ble de ekskludert fra vårt forbund. Vi har ekskludert flere som driver med Scottish Fold eller Savannah som er en ny rase basert på den afrikanske villkatten serval. Så vi er strenge på dette med fremming og avertering.

Dersom FINN hadde spurt Myrland om hvilken katterase de kunne benyttet som maskot, skulle hun foreslått mange ulike varianter enn akkurat den rasen.

– For eksempel en hvit skogkatt, den skiller seg jo ut med sin sølvfargede pels som ikke er så vanlig på huskatter, samtidig som det jo ser ut som en vanlig katt. Jeg synes jo det hadde vært hyggelig om de brukte nasjonalrasen vår.

Les også: Slik tar du vare på kjæledyrene i varmen

(Saken fortsetter under)

Perser karakteriseres av sin lange pels og korte nese. Den flate nesen kan blant annet medføre pusteproblemer, tåreflod og de kan lett besvime. Foto: Colorbox.com

Forholder seg til norske lover

Kommunikasjonsrådgiver i Finn.no, Adéle Cappelen Blystad, skriver til ABC Nyheter at det aldri har vært et ønske å promotere eller markedsføre rasen til PuseFINN. Selskapet har ifølge Blystad hverken fått henvendelser på det eller sett en særlig økt etterspørsel av denne rasen på FINN på de 9 årene de har brukt ham.

– Vi gjør hele tiden vurderinger på hva og hvordan vi skal markedsføre Finn, dette gjelder også bruken av katten. Finn forholder seg også til norske lover, og ifølge Mattilsynet er ikke Scottish fold forbudt i Norge.

– Det er heller ikke noen regelendringer på høring med tanke på katteraser som skal forbys. Ser vi at dette endrer seg, eller det blir endringer i lovverket, vil vi selvfølgelig revurdere bruken av katten vår.

Blystad forteller at Finn.no tidligere har fått skryt for at de har valgt nettopp katt som sitt dyr og at de har gjort ulike aktiviteter for å fremme katters velferd.

– Blant annet har vi samarbeidet med Dyreidentitet og brukt PuseFINN for å fremme microchipping og registrering av katter.

Les også: 3 milliarder fugler har forsvunnet i USA og Canada siden 1970

Ønsket seg en folkelig katt

– Hvorfor valgte Finn.no å bruke Scottish Fold som maskot?

– Vi var på jakt etter en folkelig type. En katt som kunne bodd i nabohuset, men likevel hadde noe distinkt ved seg slik at den var lett gjenkjennbar. Valget falt på en Scottish fold. Tilsynelatende lik en vanlig huskatt, men med litt spesielle ører som gjør at den skiller seg ut. Undersøkelser som ble gjort på tidspunktet kunne ikke peke på noen utfordringer knyttet til valg av denne rasen.

PuseFINN er nå 9 år gammel og Blystad beskriver den som en sunn og frisk katt som er godt likt av folk flest.

– I utvelgelsen av maskoten vår, var det veldig viktig for oss å finne en katt som er sunn og frisk. PuseFINN er en frisk Scottish Fold. I likhet med alle andre dyreeiere, hadde også vi en forpliktelse til å sette oss inn i oppdretter, og da vi valgte PuseFINN for 9 år siden, fokuserte vi på å finne en eier som er ansvarlig og står for riktige verdier, forteller Blystad.

Hun opplyser samtidig at katten kommer ikke fra en norsk oppdretter.

– Vi har i senere tid blitt klar over at det finnes dyr av denne rasen som ikke har god helse, og det er vi - i likhet med Mattilsynet og Dyrevernsbeskyttelsen - veldig lei oss for.