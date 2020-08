Lege mener FHI burde anbefalt munnbind tidligere

– Det er ubegripelig at FHI har motarbeidet munnbind så lenge. Det er en grense for hvor lenge de kan være på direkte kollisjonskurs med Verdens helseorganisasjon, sier lege Gunnar Halse ved Reiseklinikken til VG.

Etter at et voksende antall studier har bevist munnbindets effekt, gikk også WHO ut å anbefalte det på offentlige steder for drøye to måneder siden.

Legen som tidligere har vært overlege ved infeksjonsavdelingen på Oslo universitetssykehus, har gjentatte ganger tatt til orde for at helsemyndighetene burde anbefale munnbind. Halse tror at FHI ikke har anbefalt munnbind fordi det en periode ikke var nok munnbind å få tak i.

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet avviser dette og kaller det en «drøy påstand».

Hun avviser også at FHI har motarbeidet munnbindbruk, men sier at de har vært i tvil om det er et effektivt smitteverntiltak eller ikke.

– Da må man vurdere bredere enn bare om munnbindet stopper dråper. Akkurat nå er smittesituasjonen i Oslo sånn at dersom 30.000 bruker munnbind hver dag i en uke, så viser en grov beregning at man forebygger ett smittetilfelle, skriver hun i en epost til avisa.