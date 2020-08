Siv Jensen: – Regjeringen må gi gratis munnbind til folk med dårlig råd

– Dersom regjeringen kommer med en anbefaling om bruk av munnbind, er dette et godt smitteverntiltak kun for folk med god råd, sier Jensen til NTB.

Hun presiserer at økende priser på munnbind betyr en risiko for at folk med dårlig økonomi ikke tar seg råd til å kjøpe dem, eller at de bruker munnbindene lenger enn anbefalt.

– Jeg mener derfor at regjeringen må gi gratis munnbind til folk med dårlig råd, som for eksempel lavinntektsfamilier og minstepensjonister, for å sikre alle har en reell mulighet til å følge smittevernanbefalinger, sier Jensen.

Munnbind-anbefalingen, som ble lagt fram på regjeringens pressekonferanse fredag, gjelder i to uker fra mandag 17. august.