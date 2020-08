Mandag blir det anbefalt å bruke munnbind flere steder

Anbefalingen, som ble lagt fram på regjeringens pressekonferanse fredag, gjelder i to uker fra mandag 17. august. Helseminister Bent Høie (H) understreker likevel at dette ikke erstatter regelen om én meters avstand.

– Den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst én meters avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent. Meteren er altså viktigere enn munnbindet, sa Høie da anbefalingen ble presentert.

En spørreundersøkelse fra Norsk koronamonitor viser at 55 prosent av nordmenn er positive til å bruke munnbind i Norge.

Økt salg av munnbind og støvmasker

Apotekene har opplevd stor etterspørsel etter munnbind, mens Clas Ohlsson og Byggmakker kan melde om at salget av støvmasker med ventil har økt siden utbruddet av koronapandemien, skriver Aftenposten.

Ventilen gjør maskene lettere å puste i, men overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet (FHI) vil ikke anbefale å bruke slike mot koronaviruset.

– Masker med ventil brukes for å beskytte den som har den på, mot smitte eller støvpartikler. Ventilen gir ingen god filtrering av luften som pustes ut. Masker med ventil beskytter ikke dem som er rundt dersom en smittsom person bruker maske med ventil, sier han til avisen.

Ikke ventil

I en veiledning fra Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) heter det at munnbind som skal brukes i det offentlige rom, skal dekke nese, munn og hake. Munnbindene skal ikke ha ventil, heter det i dokumentet som er tilgjengelig hos Standard Norge.

Videre står det at munnbindene har best effekt om de brukes mot bar hud. «Skjegg kan redusere effekten til under kravet som er satt i dette dokumentet».

Veiledningen inneholder også tips til dem som vil sy egne munnbind.