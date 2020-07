Madonna i nytt coronabråk: – Dette er total galskap

Det begynte i slutten av mars da Madonna la ut en video av seg selv der hun sitter naken i et badekar fylt med roseblader mens hun mumlet inn i kamera at vi alle var «i samme båt» og at coronakrisen utjevnet forskjellen mellom samfunnets rike og fattige.

Det fikk mange til å bli provoserte, fordi slike kriser ofte rammer de fattigste hardest. I kommentarfeltet under videoen på Instagram, skrev flere at de var helt uenige med henne. Til slutt slette hun videoen, men det fortsatte å komme bisarre videoer der hun dokumenterte fra sin karantene-tilværelse. Blant annet brukte hun en hårbørste som mikrofon mens hun sang om å spise stekt fisk.

Madonna har nå slettet den kontroversielle videoen fra badekaret, men videoen ligger fortsatt ute på YouTube. Foto: Skjermdump fra YouTube

Nå har imidlertid Instagram sett seg nødt til å merke superstjernens siste innlegg som falsk informasjon. BBC melder at kom Madonna serverte flere oppsiktsvekkende påstander i det aktuelle innlegget, blant annet at det allerede eksisterer en vaksine, men at den tilbakeholdes for å «gjøre de rike rikere».

«Sannheten vil sette oss alle fri. Men noen mennesker vil ikke høre sannheten», skrev artisten til sine 15,4 millioner følgere.

Innlegget, som nå er slettet, inneholdt en video der Stella Immanuel, en kontroversiell lege fra Houston, hevder at hun med stor suksess hadde behandlet hundrevis av pasienter med malariamedisinen hydroksyklorokin. Ikke overraskende ble innlegget delt av Donald Trump, som selv er ivrig talsmann for malariamedisinen.

Slik var det omstridte innlegget som Instagram valgte å merke som falsk informasjon. Foto: Skjermdump

Legen sier samtidig at ansiktsmasker ikke er nødvendig, og Madonna selv kaller Immanuel for sin helt. Blant de som har reagert på innlegget, er artistkollega Annie Lennox.

«Dette er total galskap. Jeg kan ikke tro at du støtter dette farlige kvakksalveriet. Jeg håper for din skyld at du er hacket, og at du skal forklare deg», kommenterte Lennox.

Foreløpig har ikke Madonna kommentert den siste kritikken mot henne.