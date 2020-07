Sophie Elise nekter for å ha manipulert rumpa

Artist og Farmen-programleder Mads Hansen (36) er ikke fremmed for å gå til verbalt angrep på eller dele ut stikk til bloggere og influensere. En av dem som har fått smake hans krasse tunge en rekke ganger er den 25 år gamle influenseren og bloggeren Sophie Elise Isachsen, og nå er det hennes rumpe som har fått det glatte lag av Hansen.

Saken, som tidligere er omtalt på God kveld Norge, gjelder et bilde som Isachsen nylig delte på sin Instagram-profil av seg selv og en venninne mens de befinner seg i Harstad. Under en skjermdump av det aktuelle bildet, hevder Hansen at hun har utsatt rumpa for en omgang Photoshop.

«Det er som jeg alltid pleier å si: det som ikke klinikkene i Tyrkia eller LA klarer å fikse, tar vi i Photoshop», lyder kommentaren fra Hansen.

Han hevder Isachsen har benyttet et bilderedigeringsprogram for å fikse på rumpa si slik at den ser større ut. Hansen begrunner mistanken med at veggen bak henne er ujevn som følge av redigeringen.

Naturlig skeiv

Under Instagrams historiefunksjon har Isachsen, som i 2018 deltok i «Skal vi danse», tatt til motmæle mot kritikken fra Hansen. Hun viser blant annet til at veggen bak henne er naturlig bulket ved å legge ut flere bilder av den aktuelle veggen.

«Men altså, takk Gud for at jeg tilfeldigvis har de bildene som viser hvordan veggen bak der så ut. Om ikke hadde jo alle bare tenkt at jeg photoshopper min allerede opererte rumpe enda større (what a waste of money that would be, huh», skrev hun.

Foto: Sophie Elise / Skjermdump fra Instagram

Isachsen stiller samtidig spørsmålstegn ved hvordan Hansen har gått frem i sin kritikk av henne.

«Hvordan kan det være samfunnsnyttig å få folk til å hoppe på en person, skrive stygge kommentarer og hause hverandre opp basert på en antakelse forstår ikke jeg, gitt».

– Umulig å motbevise

I et intervju med God kveld Norge sier Hansen at han har konferert med personer som er velkjent med redigering av bilder i Photoshop, og de skal ifølge ham være enige med ham i hans mistanker angående Isachsen.

– Det er umulig å motbevise om det er photshoppet eller ikke. Bildet er «blurrete», det er ikke bare veggen som er skeiv, sier han til underholdningsprogrammet.

I etterkant har Hansen kommet med en liten formodning i Instagram-innlegget sitt:

«PS! Hvis det mot formodning skulle vise seg at dette bildet IKKE er photoshoppet, er det to stykker som må legge seg flate her: håndverkeren og undertegnede».

I en nyere kommentar til eget innlegg, tar Hansen til motmæle mot kritikken han har høstet siden han publiserte stikk mot rumpa til Isachsen:

«Ok. Siden det er såpass mye frem og tilbake i kommentarfeltet - la oss ta en fot i bakken og besvare en del spørsmål/påstander:

1. Surfer jeg rundt på sosiale medier «zoomer inn på rumpene til unge jenter»? Nei. Dette bildet har jeg fått tilsendt av flere.

2. Beviser den skeive veggen i bakgrunnen at bildet er photoshoppet?

Nei. Den er slik.

3. Betyr det da at bildet ikke er photoshoppet?

Nei. De jeg forhørte meg med før jeg postet bildet, som er adskillig flinkere på dette enn meg, mente at det først og fremst var de blurrede linjene som var mistenksomme her.

4. Kan de, og dermed også jeg, ta feil?

Ja.»