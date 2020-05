Den amerikanske sangeren, låtskriveren og danseren Britney Spears er kjent for å sette fans i fyr og flamme når hun inntar scenene med sine spektakulære show. Men her om dagen holdt det på å gå skikkelig galt hjemme hos Spears da hun likeså godt satte fyr på sitt eget treningsstudio.

I sin siste video som hun har delt på sin Instagram-konto, forteller den 38 år gamle sangfuglen at hun ikke har vært inne i treningsrommet sitt på nærmere seks måneder. Og det skyldes ikke at hun har prioritert å ligge på sofaen og se TV med en bolle potetgull på bordet.

– Jeg har ikke vært her inne på cirka seks måneder fordi jeg brente ned mitt treningslokale, dessverre. Jeg hadde tent to lys og … ja, det ene ledet til det andre og jeg brente det ned, sier hun mens hun står inne i rommet ikledd treningstøy.

(Saken fortsetter under)

Brakk foten under dansing

Spears forteller at hun tilfeldigvis oppdaget brannen i det hun gikk forbi treningsrommet og så flammene. Det var ifølge Spears kun to typer treningsutstyr og et speil på den ene veggen som overlevde brannen.

– Boom!!!! Takk Gud for at alarmen startet, og hip hurra, ingen kom til skade, skriver hun videre.

– Men det kunne vært så mye verre, så jeg er takknemlig. PS: Jeg foretrekker uansett å trene utendørs.

Britney Spears er en aktiv dame som jobber intenst for å holde kroppen i form, ikke minst for å være i stand til å gjennomføre den fysiske delen av sine konsert- og show-opptreder. Da skader det kanskje ikke at kjæresten Sam Ashgari er personlig trener (i tillegg til modell).

(Saken fortsetter under)

Britney Spears og kjæresten Sam Asghari poserer ved premiere på filmen "Once Upon a Time In Hollywood" i Los Angeles 22. juli i fjor. Foto: Reuters/Mario Anzuoni

Og selv om treningsrommet har vært borte det siste halvåret, har hun delt villig videoer de hun viser fansen hvordan hun trener på dansingen. Det gjorde hun også da det i februar gikk galt og hun brakk foten mens kjæresten filmet det hele.

På slutten av klippet kan vi tydelig høre et «snap!» før hun faller sammen.

(Saken fortsetter under)

«Dette kalles mobbing»

Selv om hun har holdt aktiviteten oppe i sosiale medier med både dansevideoer og selfies, har det vært rimelig stille fra Spears på musikkfronten. Hennes siste album kom for fire år siden, hvilket er hennes lengste pause siden hun debuterte med «…Baby One More Time» i 1999.

Siden debutplaten har hun utgitt tretten album som alle har solgt godt internasjonalt. Samtidig er hun blitt stadig mer kjent for skandaler enn for sine musikalske bragder.

(Saken fortsetter under)

Britney Spears i sitt rette element - på scenen, her under Billboard Awards i 2016, mens hun synger og danser. Foto: Reuters / Mario Anzuoni

Den siste tiden har stadig flere fans utrykt bekymring for Spears i kommentarfeltet på Instagram. Flere hevder å se tegn til at hun er i ferd med å pådra seg et nytt sammenbrudd lik det hun hadde i 2007 hvor hun ble innlagt til psykiatrisk behandling og fikk påvist diagnosen bipolar lidelse.

I et eget Instagram-innlegg, sammen med et bilde der det sto skrevet «Ingen følger med mer enn de som ikke liker deg», svarte Spears på kommentarene og kalte det hele for mobbing.

(Saken fortsetter under)

«Å lese alle de slemme kommentarene sårer virkelig følelsene mine … og jeg deler dette med dere fordi dere virkelig ikke bør si alle disse slemme tingene til noen dere ikke engang kjenner. Dette kalles mobbing faktisk. Slike vanskelige tider som vi er i nå bør virkelig lære oss å være snillere mot hverandre», skriver hun blant annet.

«Drep bestefaren din»

Samme år som Spears ble innlagt til behandling og diagnostisert med bipolar lidelse, ble hun umyndiggjort og hennes far Jamie Spears ble utnevnt til verge, med ansvar for blant annet datterens økonomi, besøk og medisinske situasjon. Vergemålet står fremdeles.

(Saken fortsetter under under)

Jamie Spears er Britneys og hennes utnevnte verge siden hun ble umyndiggjort i 2007. Foto: AP

Ifølge US Weekly nekter popstjernen å jobbe fordi hun er bitter overfor faren.

– Britney har uttrykt at hun ikke vil jobbe igjen fordi hun ikke ønsker å fortsette å være under vergemålet. Britney misliker at faren hennes gis et månedlig beløp på rundt 10 000 dollar for å overse økonomien hennes, sier den ikke navngitte kilden.

I mars fortalte sønnen Jayden (13) i en direktesendt video på Instagram at moren kanskje skulle forlate musikkbransjen for alltid. Samtidig lot han bestefaren få det glatte lag. Da en fan kommenterte «drep bestefaren din», svarte gutten:

«Kompis, jeg har tenkt på det samme».