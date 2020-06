Svensk TV4 sparker Alexander Bard etter kritikkstorm

Episode fra «Hotell i særklasse» igjen tilgjengelig i Storbritannia Musiker og produsent Alexander Bard var på 90-tallet kjent fra den svenske musikkgruppen Army of Lovers, men de siste årene har han vært jurymedlem i «Talang», som er den svenske utgaven av «Norske Talenter». Det var Aftonbladet som meldte at den profilerte dommeren gikk hardt ut mot Black Lives Matter-bevegelsen i flere engelskspråklige Twitter-meldinger. Blant annet skrev han følgende:

«Dersom svarte liv skal spille en rolle, så burde de ta seg sammen, studere hardt, skaffe jobb og tjene egne penger istedenfor å leve på velferdssystemet».

Etter at de første reaksjonene på meldingene kom, uttalte TV4s kommunikasjonssjef Charlie Forsberg til Aftonbladet at kanalen ikke ønsket å svare på hva talent-dommeren mente privat eller på sine plattformer i sosiale medier.

Dette fikk flere til å reagere sterkt. Blant annet gikk Bards dommerkollega i «Talang», sanger og influencer Bianca Ingrosso ut og stilte tydelig krav til TV4:

Enten fikk de sparke ham, eller så ville hun forlate programmet.

– Dette er et feigt svar

Bundesliga-proff Robin Quaison delte et bilde av Bards uttalelser på sin Instagram-konto og oppfordret samtidig til boikott.

«Jeg er opprørt over denne ignorante og rasistiske uttalelsen og håper at alle som tenker det samme, gjør stemmen sin hørt mot rasisme. Etter å ha lest TV4s kommentar angående Alexander Bards ord, blir jeg enda mer opprørt! Dette er et feigt svar av TV4 . Som arbeidsgiver har dere et ansvar! Jeg krever at TV4 tar stilling til saken og handler, jeg kommer til å boikotte alt som er koblet til TV4», skriver Quaison i innlegget.

Quaison fikk full støtte fra de svenske landslagsprofilene John Guidetti, Jimmy Durmaz, Dejan Kulusevski, Emil Forsberg og Mikael Lustig. I et innlegg på Instagram ba Martin Ødegaards lagkamerat i Real Sociedad, Alexander Isak, TV4 om å ta affære etter Bards uttalelser:

«Har dere ikke nulltoleranse for rasisme? Vi har sett at dere har tatt stilling til og handlet mot andre ting, vi forventer intet mindre nå».

– Deilig å ha ryggen fri



Sent lørdag kveld kom svaret fra TV4 om at de avslutter samarbeidet med Bard etter kritikk mot tv-profilens uttalelse om Black lives matter-bevegelser på Twitter. TV4 skriver i en epost til TT at han derfor ikke vil fortsette i jobben som jurymedlem på «Talang».

JUST NU: TV4 sparkar Alexander Bard från Talanghttps://t.co/QJDJf5s2in pic.twitter.com/01fXrTttsl — Expressen (@Expressen) June 13, 2020

– Jeg kommenterer ikke mine kommentarer, det får andre gjøre, sa Alexander Bard til Aftonbladet.

– Dette er en beslutning som har blitt tatt i løpet av månedene med corona, og i stedet for å gå ut med det i august, var det bedre å si nå at jeg ikke kommer til å være med i «Talang» neste sesong. Det kjennes deilig å ha ryggen fri og ikke ha noe ansvar overfor TV4.

Han har ellers ingen planer om å bli mindre kontroversiell i tiden fremover.

– Denne Twitter-meldingen er ingenting mot hva jeg kommer til å stille med i høst, sier han til Aftonbladet.