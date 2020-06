Det sies at kjærligheten ikke kjenner noen grenser, og det er kanskje denne historien et bevis på. Den russiske influenceren Marina Balmasheva var bare 22 år da hun giftet seg med Alexej Shavyrin (45).

Han hadde to barn fra før, blant annet Vladimir Shavyrin, som var syv år da faren giftet seg med Balmasheva.

Ifølge The Sun adopterte også paret fem barn mens de var gift. På denne tiden prøvde Marina å gå ned i vekt, og dokumenterte vektnedgangen på sosiale medier. Dette gjorde at hun fikk tusener av følgere og begynte å leve av å være influencer.

Hevder ekskona forførte sønnen hans

Mens hun var gift med Alexej begynte hun også å falle for sønnen hans, altså sin egen stesønn. Alexej forteller til The Sun at han oppdaget at Marina hadde noe på gang med sønnen hans fordi han hørte at de hadde sex i huset de bodde i.

Han hevder at Marina forførte sønnen hans.

– Han hadde ikke hatt en kjæreste før henne. De var ikke sjenerte når de hadde sex mens jeg fortsatt var hjemme. Jeg kunne tilgitt at hun var utro, men ikke med min egen sønn. Da jeg fant ut om alt dette, krevde jeg skilsmisse, sier han.

Historien fortsatte med at Marina ble sammen med sin egen stesønn. Nå venter de barn sammen, og på Instagram har hun delt bilder og videoer fra sitt forhold til stesønnen.

– Ferdig med å gjemme meg

I en av videoene viser Marina frem sin positive graviditetstest, og han ser overlykkelig ut over den store nyheten.

På et annet bilde kan man se Marina sammen med stesønnen da han var syv, og nå, når han er 20 år og hun er 35.

Mange av følgerne hennes er kritiske til det uvanlige forholdet, men Marina skriver under i et av innleggene sine at hun er «ferdig med å gjemme seg».

– Jeg vet at enkelte kommer til å dømme oss, andre kommer til å støtte oss, men vi er lykkelige og håper at dere er det også, skriver hun.

