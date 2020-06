Black Lives Matter-demonstrasjonene i USA har skapt store reaksjoner verden over, og nå har også flere TV-kanaler og strømmetjenester begynt å fjerne innhold som kan virke støtende eller utdatert.

En av filmene som allerede har blitt fjernet fra strømmetjenesten HBO er klassikeren «Tatt av vinden» fra 1939.

Den ble fjernet fra biblioteket etter manusforfatteren John Ridley skrev en artikkel i LA Times der han blant annet sa at filmen romantiserte slaveri. Ridley har selv skrevet manuset til den prisbelønte filmen «12 Years a Slave» som gir et brutalt innblikk i flere menneskers liv som slaver på 1800-tallet.

I det siste har også flere filmer og serier blitt fjernet som følge av fokuset på rasisme. Se noen av dem her:

«Cops»

Realityserien Cops ble for første gang vist på den amerikanske kanalen Fox i 1989, og siden har det blitt sendt 25 sesonger av den, ifølge NTB.

Serien følger hverdagen til flere politibetjenter i USA, og har tidligere fått kritikk for å glorifisere politivold.

Etter den fatale arrestasjonen av George Floyd forstod produksjonsselskapet Paramount Network at det ville vært feil å fortsette å sende serien på TV.

– Cops er ikke på Paramount Network og vi har ingen plan om at serien skal vende tilbake, sier en talsperson ved produksjonsselskapet til NBC News.

«Little Britain»

Den britiske komiserien Little Britain har tidligere fått mye kritikk for måten de fremstiller mennesker som ikke er hvite i huden.

Den ene karakteren, «Desiree DeVere», er spesielt omstridt fordi den spilles av en hvit mann med svart ansiktsmaling.

Nylig sa en talsperson for BBC til Daily Mail at serien nå er fjernet fra kanalen. Begrunnelsen er at «tidene har forandret seg». Serien har også blitt fjernet fra Netflix, NowTV og iPlayer.

«The Mighty Boosh»

Komiserien The Might Boosh ble først sendt på BBC og senere lagt til på Netflix. Nå fjernes den fra Netflix, ifølge Daily Mail. Grunnen er at en av karakterene i serien har på seg sort ansiktsmaling, såkalt «blackface».

Rollen spilles av skuespilleren Noel Fielding, som selv er hvit.

«The League of Gentlemen»

Den britiske komiserien The League of Gentlemen er den siste i rekken av filmer og serier som nå fjernes. Ifølge underholdningsnettsiden Deadline har amerikanske Netflix nå fjernet serien på grunn av karakteren Papa Lazarou, som har på seg svart ansiktsmaling. Serien ligger imidlertid fortsatt ute på BBC sin strømmetjeneste.

