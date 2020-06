«Harry Potter»-forfatteren snakker ut om seksuelt misbruk

Forrige uke la forfatteren ut flere Twitter-meldinger som mange mente virket diskriminerende mot transpersoner.

I en av meldingene linket hun til en artikkel med tittelen «Skap en mer lik verden for menstruerende mennesker etter Covid-19», og kommenterte at det heller burde stått at det kun er kvinner som menstruerer.

Selv om hun fikk sterk kritikk for Twitter-meldingen fortsatte hun å legge ut flere meldinger om sine meninger rundt kjønn og transpersoner. «Harry Potter»-stjernen Daniel Radcliffe tok sterk avstand fra forfatterens uttalelser.

I et blogginnlegg for LHBT-organisasjonen The Trevor Project skrev han at alle bør gjøre mer for å støtte transpersoner, istedenfor å være kritiske til dem.

Les også: J. K. Rowling langer ut mot kvinneforakt

Ble misbrukt i 20-årene

– Transkvinner er kvinner. Enhver person som sier det motsatte, fjerner identiteten og verdigheten til transpersoner, skrev han i blogginnlegget.

Nå har J.K Rowling svart på kritikken med et langt innlegg på sin hjemmeside. Hun skriver blant annet at hun opplevde seksuelt misbruk og vold i et tidligere forhold, og at det har påvirket hennes syn på menn.

– Jeg har vært en offentlig person i over 20 år nå og har aldri snakket offentlig om å være overlevende etter vold og seksuelt misbruk. Det er ikke fordi jeg skammer meg over at de tingene skjedde med meg, men fordi det er traumatisk å hente frem disse minnene.

Den berømte forfatteren skriver at overgrepet skjedde en gang i 20-årene da hun var på et sårbart sted i livet.

Vil at alle kvinner skal føle seg trygge

Videre skriver hun at hun ikke forteller sin historie for å få sympati, men i solidaritet med kvinner som har opplevd noe lignende og som kanskje må dele garderobe med en person som tidligere har vært mann.

– Jeg nevner disse tingene i solidaritet med de andre kvinnene som har historier som min, men som har blitt sett på som trangsynte fordi de har bekymringer rundt kjønnsoppdelte områder, skriver hun.

Forfatteren understreker at hun vil at transkvinner skal føle seg trygge, men at hun ikke vil at andre kvinner skal føle seg mindre trygge.

– Nå kan man få innvilget kjønnsbekreftelse uten å behov for kirurgi eller hormoner, og da åpner man døra til alle menn som vil komme inn. Det er den enkle sannheten, skriver hun.

Les også: J.K. Rowling advarer mot skremselspropaganda