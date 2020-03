Første nyttårsdag og 22. januar ringte telefonen hjemme hos prins Harry mens han oppholdt seg sammen med sin kone Meghan og sønnen Archie på Vancouver Island i Canada. I den andre enden var Greta Thunberg som sammen med faren Svante hadde ringt for å snakke med den engelske prinsen.

I løpet av de to telefonsamtalene kom de innom en rekke temaer der Harry åpnet seg om et bredt spekter av tema. Blant annet snakket han villig om hvor «normal» han var sammenliknet med resten av kongefamilien, veldedighetsarbeid og britisk politikk, og at Donald Trump har «blod på hendene sine».

De snakket til og med om mulighetene for et fremtidig giftemål mellom Greta (17) og hans nevø prins George (6).

Det var bare ett problem: det var ikke Greta Thunberg han snakket med, men to russiske YouTube-stjerner som tok opp samtalene som nå er blitt publisert.

Beskriver seg som «mer normal»

Britiske medier som The Sun og Daily Mail har kastet seg over telefonspøken som blir omtalt som rene bombenedslaget. Så vidt man vet har prins Harry aldri møtt eller snakket med Greta Thunberg i forkant av telefonsamtalene, og britiske medier spør seg nå hvordan han kunne fortsette å snakke i vei selv da samtalen snodde seg inn på bisarre tema.

Hertugen av Sussex spøkte med at det var ingen spøk å gifte seg med en prins eller prinsesse. Han omtaler valget om å trekke seg ut av den kongelige familien som et viktig ledd for å beskytte sin sønn, og han var svært fornøyd med sitt nye liv.

– Jeg synes det er mye bedre enn et kongelig liv. Ikke glem at jeg var i militæret i ti år, så jeg er mer normal enn familien liker å tro. Det å være i en annen posisjon gir oss muligheten til å si og gjøre ting som vi kanskje ikke ville vært i stand til å gjøre.

VIDEO: Prins Harry sier han drepte Taliban-opprørere

Han var samtidig tydelig på at de ikke var blitt ribbet for titler eller kongelige privilegier slik han mente pressen hadde fremstilt det som.

Da «Greta Thunberg» spurte ham om hans skandaleombruste onkel prins Andrew, svarte han at han hadde lite å kommentere. Samtidig var Harry tydelig på at han og kona Meghan nå lever langt mer separat fra majoriteten av prinsens familie.

Foreslo arrangert ekteskap

Underveis i samtalen med de to russerne, kom de inn på klima. Hertugen mente verden ledes av «enkelte svært syke mennesker» og at mye derfor avhenger av den yngre generasjon. Når det gjaldt Trump, mener Harry den amerikanske presidenten har «blod på hendene» for hvordan han presser på til fordel for fortsatt kullindustri i USA.

Harry var ellers lite villig til å ta selvkritikk for sin bruk av private jetfly, og fremhevet at ekteparet flyr langt mindre enn folk flest som «gjør det for en natt eller en helgetur».

VIDEO: Prins Harry forsvarer bruk av privat jetfly

Så begynner samtalen å sno seg inn på virkelig merkelige tema, som flytting av pingviner fra Hviterussland til Nordpolen. Samtalens pinligste punkt er der «Greta Thunberg» informerer hertugen om at hun selv stammer fra den svenske kongefamilien og at det ville hjelpe henne i kampen for klima å inngå et arrangert ekteskap med en kongelig.

Prinsen svarer at det er han sikker på at det vil gjøre, hvorpå «Thunberg» fnisende forteller at hun har funnet to passende kandidater: James Windsor (sønn av prins Edward og fetter til Harry) og George av Storbritannia (storebror Williams eldste sønn).

Hun mener alderen deres er passende for et ekteskap med henne og gjentar at det vil hjelpe i kampen for klima.

– Jeg er sikker på at det vil hjelpe, svarer Harry mens han ler.

Lurte Elton John og Bernie Sanders

Harry er ikke den første berømtheten som er blitt lurt av russiske Vladimir Kuznetsov og Alexey Stolyarov. I 2015 utga de seg for Vladimir Putin og fikk Elton John til å tro han snakket om homorettigheter med den russiske statslederen, ifølge The Guardian. Den britiske artisten uttalte at det var et privilegium å få snakke om homokamp med en av verdens mektigste menn.

Bernie Sanders og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er også gått på limpinnen, og i januar fikk de den amerikanske kongresskvinnen Maxine Waters til å love å sende hjelp til befolkningen den fiktive øya Chunga-Changa.

Foreløpig har ikke britisk presse klart å få en kommentar fra Harrys talsperson. I følge The Sun insisterer kilder nær de kongelige at det er «fullstendig naturlig» for ham å ville snakke med Greta Thunberg og dele sine tanker om klimaendringer.

VIDEO: Prins Harry sier han og hertuginne Meghan føler at de ikke hadde noe annet valg enn å gi opp sin kongelige posisjon og plikter