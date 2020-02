Pappa vil forsones med Meghan Markle

I et lengre intervju med den britiske tv-kanalen ITV sier Meghan Markles far at han ville elsket om Meghan og Harry tok kontakt med ham igjen. Han ønsker at de skal forsones og finne fred seg i mellom.

I intervjuet forteller Markle at han har ingen måter å nå sin datter på.

– For det meste gir jeg et intervju, og så venter jeg i 30 dager på en eller annen form for svar. Får jeg ikke det, forsøker jeg med et nytt intervju. Det er omtrent den eneste måten jeg har, sier Markle.

Han forteller at han har vært i kontakt med Meghans mor, Dori Dagland, og har sendt brev gjennom henne i håp om å komme i kontakt med sin datter, men ikke lykkes med det heller.

– Så nei, jeg er i deres nåde. Ønsker de å komme i kontakt med meg er jeg sikker på at det ikke vil være et problem. De kan lett komme i kontakt med meg.

Skuffet

Det er i overkant av en uke siden at Markle sist ga et intervju. Den gang til en TV-kanal i Alaska. Da anklaget han Meghan og Harry for å rive ned det britiske kongehuset for penger. Han sa også at han er skuffet over datteren og svigersønnen.

– Det er skuffende fordi hun faktisk klarte å leve en hver liten jentes drøm. Alle jenter drømmer om å bli en prinsesse. Hun ble det, men nå kaster hun det bort for det som ser ut som penger, sier Thomas Markle i intervjuet.

Og selv om han i intervjuet med ITV denne mandagen sier han ønsker en forsoning, er han ikke nådig med paret. Han uttrykker i intervjuet at de begge visste hva de bega seg inn i. Begge hadde de hatt et offentlig liv i søkelyset før de fant sammen.

Skadet dronningen

Og når de nå har trukket seg fra alle offisielle verv, gjentar Thomas Markle sitt budskap.

– Jeg tror de skadet dronningen. Jeg mener de har ødelagt det britiske kongehuset. Det kommer ikke til å nytte å flytte til et annet land og samtidig tjene England. Det kommer ikke til å fungere. Jeg er litt flau på deres vegne og jeg synes virkelig synd på dronningen. Jeg har stor respekt for henne.

Markle er heller ikke spesielt raus med sin svigersønn. Prins Harry ringte Markle for å be om Meghans hånd. Thomas Markle mener han kunne lagt eventuell flyskam på hyllen og heller kommet til Mexico.

– I retrospekt synes jeg at en kongelig, som har et fly tilgjengelig når han selv vil, kunne ha fløyet til Mexico for å spørre om Meghans hånd personlig. Og så føler jeg at han fortsatt kan ta kontakt med meg nå. Dette burde ikke fortsette, sier Markle og legger til – Jeg mener, de lager dette store drama for verden hver eneste dag. Det er litt latterlig. Dette er et familieproblem, og burde løses slik.

Vil møtes

Thomas Markle sier videre at han håper de ikke havner i retten, men skjer det får han i det minste se dem, men en krig med paret ønsker han ikke.

– Dette er ganske tåpelig. Det har pågått for lenge. Jeg har flere ganger sagt unnskyld. Jeg har ikke stort mer å tilby utenom at jeg ønsker fred med Harry og fred med min dater, og helt klart se barnebarnet mitt.