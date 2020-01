Marshall McLuhan hadde nok ikke den britiske pressens forhold til kongefamilien i tankene da han introduserte den berømte frasen «mediet er budskapet». Responsen på kunngjøringen til hertugen og hertuginnen av Sussex bekrefter likevel teorien hans.

«Hva ligger bak Harry og Meghans sjokk-avgjørelse? Vi sjekker med de 18 spaltistene våre som har brukt de siste tre årene på å ukentlig slakte dem», var essensen av overskriftene i britisk tabloidpresse forrige uke.

For å gi leseren virkelig eksklusiv innsikt i Harry og Meghans tanker behøvde ikke Daily Mail å se lenger enn til forsiden på sin egen nettside torsdag formiddag – de kjørte intet mindre enn 14 saker om det kongelige paret.

De samme kommentatorene som tidligere har hånet Meghan for å være blendet av kongelighet, dømmer henne nå for å ikke ville ha det lengre. Alle som har vært heldige nok til å unngå å være i et voldelig forhold kan nå oppleve dynamikken i hvordan det er via medias reaksjon på Harry og Meghan. Torsdag oppførte britiske medier seg som voldelige ektemenn som blir sjokkerte når ektefellene endelig forlater dem.

Og apropos voldelige forhold:

Det kom selvfølgelig utspill fra Meghans alltid tilgjengelige far, Thomas, som virkelig har vist sin evne til faderlig kjærlighet ved å regelmessig henge ut datteren sin i internasjonal presse. Da Meghan sendte ham et brev i august 2018 der hun skriver at han har knust hennes hjerte i en million biter ved å dele historier om henne til media, svarte den kjærlige faren med å overlevere brevet, kort og babybilder av hans datter til The Daily Mail.

Avisens spaltist Piers Morgan opprettholder den fornuftige og helt normale tonen som han er blitt kjent for når det gjelder Meghan:

«Hvem i h***** tror de at de er?» begynte han, før det eskalerte.

«Ingen forteller Dronningen hva hun skal gjøre», snerret han før han bare noen setninger senere bestemte:

«Kvitt deg med disse sutrende, egoistiske, forvirrede iglene, frue.»

Morgans spalte henviser selvfølgelig til den gangen han møtte Meghan for en halv drink, et møte som i Morgans sinn har oppnådd mytiske proporsjoner, før hun i ettertid bestemte seg for å avslutte vennskapet.

«Hun er usmakelig, manipulerende og sosialt klatrende», raste Morgan og viste sin vanlige evne til selvinnsikt.

Litt statistikk:Morgan har skrevet nøyaktig to spalter om prins Andrews vennskap med den dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein. Han har skrevet så mange om Meghan – som, for ikke å glemme, begikk en handling verre enn pedofili ved å ikke invitere Morgan i bryllupet sitt – at nettleseren min krasjet.

Hertuginnens problemer med britiske medier er like velkjente som de er langvarige. I 2016 klaget Harry over «rasistiske undertoner» i dekningen av hans på den tiden nye forhold til Meghan, og i oktober tok Meghan rettslige skritt mot Daily Mail.

Men det er kanskje ikke bare de britiske mediene de to ønsker å holde på avstand.

La oss ta en titt på Windsorene. Så tilfredsstillende det enn må være for noen kommentatorer å male Meghan i djevelens drakt, er det virkelig et mysterium hvorfor Harry, som i en alder av 12 år ble tvunget til å gå bak morens kiste – mens millioner så på og han ikke en gang fikk lov til å holde sin fars hånd – kanskje nå bestemmer seg for, som far selv, at familien hans, tja, har noen mangler?

La oss gå tilbake til prins Andrew. Det er ingen tvil om at Harry og Meghans beslutning har vært i emning i noe tid, men det føles viktig at det kommer så kort tid etter prinsens undergang.

Hvis Meghan merker at hun klarer seg uten å tilbringe flere juleselskaper sammen med en venn av en domfelt sexforbryter, skal ikke jeg dømme henne.

Harry må se det som tilsynelatende er hans fremtid utspille seg som en revy fremfor øynene sine. For hvilke alternativer har de egentlig, de kongelige avhopperne, annet enn å bli irrelevante og pinlig kjedelige?

Den vanskelige ironien for rojalister er at med dette budet om (semi) uavhengighet, vil Harry og Meghan for den yngre generasjonen virke som mer tiltalende kongelige ikoner enn en million bilder av William og Kate som vinker fra en balkong.

Dronningen blir ofte applaudert av rojalister for å ha utviklet monarkiet. Vel, velkommen til evolusjonen, kjære.

Noen er rasende på hertugen og hertuginnen for å oppføre seg som om de takker nei til tøffe titler, penger og sikkerheten. Det er noe helt spesielt å se de samme menneskene som tror så inderlig på de gudegitte rettighetene til monarken og alle hennes etterkommere, like etter uttrykke sin forargelse ved tanken på Harry og Meghan som kapitaliserer på navnet sitt i USA.

Fordi det er helt greit å tjene penger på din tilsynelatende gudgitte opphøyethet, så lenge det gjøres på en måte som er godkjent av Daily Mail?

Fordi det å være kongelig er en helt naturlig greie. Men kjendis!? Opprør!

Og tenke seg til at noen i Amerika nyter berømmelsens velsignelser bare på grunn av etternavnet Windsdor – hvem kan begripe et slikt konsept? (Sikkert ikke Morgan, som en gang som et stunt giftet seg med Paris Hilton i Las Vegas, og som da han intervjuet Kardashian-familien på sitt CNN-show etterlyste råd om hvordan han kunne få flere følgere på Twitter).

Harry og Meghan må vite at de ikke vil ikke unnslippe granskning, ei heller kritikk, uansett hvor de går. Men det at de har valgt dette alternativet – et som vil resultere i at flere tiår med mediegalle dumpes over hodene deres – er ikke en refleksjon av hvem de er. Det er en refleksjon over alle andre.

Oversatt av Guro Thobru /ABC Nyheter / Pressworks © Guardian News & Media Limited