Tegnell: – Det går sakte, men sikkert i feil retning

Til sammen har 5.878 mennesker dødd i Sverige i forbindelse med pandemien, viser tall fra Folkhälsomyndigheten. Det siste døgnet er det registrert 533 nye smittetilfeller, og totalen er nå oppe i 90.289.

På torsdagens pressekonferanse sier statsepidemiolog Anders Tegnell at smitten har økt den siste tiden.

– I Sverige har vi hatt en svak oppgang de siste ukene. Det går sakte, men sikkert i feil retning, sa Tegnell.

Kan være grunnen



Folkhälsomyndigheten mener en av årsakene er at stadig flere folk vender tilbake til arbeidsplassene framfor å jobbe hjemmefra.

Tirsdag åpnet Tegnell for å innføre strengere lokale restriksjoner, blant annet i Stockholm, for å forhindre at smitten fortsetter å øke. For to uker siden var 1,3 prosent av de testede smittet, mens forrige uke var 2,2 prosent av prøvene positive.

Under torsdagens pressekonferanse tok Tegnell også for seg smittesituasjonen internasjonalt.

– Økningen som startet i forrige uke fortsetter denne uka, og det ser dessverre ut til at vi er på vei mot en ny rekorduke, sa han.

Les også: Storbritannias største avis: – Tegnell er en helt



Sveriges statsminister Stefan Löfven under en pressekonferanse tidligere i år. Foto: Henrik Montgomery/tt / NTB scanpix

Ny oppfordring



Statsminister Stefan Löfven mener mange svensker er blitt mindre nøye når det gjelder smittevern. Han oppfordrer både til mer hjemmearbeid, færre hjemmefester, fortsatt håndvask og ingen klemmer.

– Uansett hvor kjedelig det er, så er beskjeden til det svenske folket at vi må holde ut, sa Löfven torsdag.

Han vil foreløpig ikke oppheve noen av smittetiltakene.

– Det vi gjør akkurat nå, kommer vi til å få glede av senere. Det vi gjør feil nå, kommer vi til å få lide for senere, sa statsministeren.