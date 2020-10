I sin første offisielle kommentar etter at Trump testet positivt på covid-19, uttaler Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell dette:

– Dette viser bare at vi må lære oss å leve med viruset. Denne smitten er rett og slett veldig vanskelig å unngå, advarer Tegnell i et intervju med svenske Expressen.

– Det kan utvikle seg forskjellig

Han ønsker derimot ikke å gå inn på det faktum at Trump befinner seg i en risikogruppe, eller hvordan sykdommen har vist seg å ramme spesielt personer som har passert 70 år og er overvektige.

– Nei, man kan ikke kommentere det på individnivå. Det kan utvikle seg forskjellig, svarer Tegnell.

USAs president kunngjorde fredag på Twitter at han og kona Melania Trump har testet positivt for covid-19. Trump er 74 år gammel og overvektig, noe som innebærer økt risiko ved coronasmitte. Legene har tidligere anbefalt presidenten å gå ned i vekt. Han verken røyker eller drikker alkohol.

Trump i april: – Sverige lider stygt

I løpet av det siste halve året som har gått etter at Verdens Helseorganisasjon (WHO) slo global alarm om det dødelige viruset, har Trump flere ganger langet ut mot svenske helsemyndigheter.

– Så snakker man om Sverige, men Sverige lider stort. Dere vet det, sant? Flokken, de kaller det flokken. Men Sverige lider stygt. Det er en måte å gjøre det på, men alle har fulgt med på hverandre, og så langt har nesten alle land gjort som oss, uttalte Trump i begynnelsen av april. Han siktet da til den høye dødeligheten i Sverige på dette tidspunktet.

Anders Tegnell svarte slik på kritikken i et intervju med SVTs «Morgonstudion»:

– Man skal ikke ta det på alvor. Det er selvfølgelig veldig vanskelig i Sverige, ikke minst i helsetjenesten, men sammenlignet med situasjonen i New York fungerer det fremdeles veldig bra i Sverige. Vi i Sverige har det vanskelig og slitsomt, men vi har fremdeles plass til alle og vi har fortsatt stor kapasitet igjen i intensivomsorgen, påpekte Tegnell.

– USA ville kanskje hatt to millioner døde

Trump gjorde også narr av Sverige under en pressekonferanse samme måned. På dette tidspunktet var antall corona-døde i USA lavt før det senere eksploderte. I dag er over 210.000 amerikanere bekreftet døde.

– Hadde vi gjort som Sverige ville vi kanskje hatt to millioner døde, sa en selvsikker Trump.

Men på ett punkt har Trump og Sveriges fremste smittevernekspert vært enige. Begge mener bruken av munnbind har begrenset verdi.

Selv har Trump åpenlyst latt være å vise smittevernhensyn ved å droppe ansiktsmaske, arrangere store folkemøter, fortsette å håndhilse og bagatellisere risikoen for å bli smittet. Men det var før han selv ble bekreftet syk.

– Jeg tror ikke at vi kan forutsi når dette tar slutt

Anders Tegnell mener Trumps sykdom er en alvorlig påminnelse om at ingen slipper unna.

– Dette viruset kommer til å følge oss. Har man noen som helst visjon om å bli kvitt den helt, så tror jeg det er vanskelig å tenke seg. Jeg tror ikke at vi kan forutsi når dette tar slutt, bortsett fra at det ikke kommer til å skje i nær fremtid. Jeg tror at det i hvert fall vil fortsette til neste høst, kanskje lenger, sier Tegnell til Expressen.

USA er blant de aller hardest rammede landene i verden. Mer enn 7,4 millioner amerikanere har hittil fått påvist smitte.

Trump har en rekke ganger nedtonet risikoen som pandemien utgjør. Senest dagen før han ble bekreftet syk uttalte han at USA er på bedringens vei, selv om smitten fortsetter å bre seg over store deler av USA.

Skjebnens ironi



Under den direktesendte TV-debatten, som ble fulgt av om lag 100 millioner amerikanere, pluss TV-seere verden over, latterliggjorde han Joe Biden for hans bruk av munnbind.

Som en skjebnens ironi er det mye som tyder på at Trump kan ha blitt smittet av sin egen rådgiver Hope Hicks (31) som testet positivt for coronaviruset tidligere torsdag.

Hun dro sammen med Trump til et valgmøte i Duluth i Minnesota onsdag, og deltok også under den første presidentdebatten tirsdag. Nå må også Biden testes for å avdekke mulig smitte.

Dersom Trump skulle bli alvorlig syk, er det visepresident Mike Pence som midlertidig blir fungerende president. Skulle også han bli satt ut av spill, er det ifølge den amerikanske konstitusjonen lederen for Representantenes hus som blir fungerende president.

Dermed kan det bli en av Trumps argeste kritikere, Nancy Pelosi, som styrer USA dersom både Trump og Pence må i karantene.

