– Mot slutten av livet var han så fortvilet at han ikke visste hvem han var. Denne gangen var det ingen lek med identiteter. For de fleste var han en superkjendis. For seg selv var han først og fremst en forfatter som ikke fikk til å skrive , sier forfatteren Vidar Kvalshaug til Aftenposten.

Kvalshaug, som selv har vært litteraturanmelder, kommentator og kulturredaktør i en årrekke, er aktuell med boken «Ari – bohemen og bøkene».

– Da beskjeden om dødsfallet kom, begynte jeg å notere ned både linjer i hans forfatterskap, forfattere og bøker han var inspirert av, samt minner og røverhistorier fra det litterære miljøet som vi frekventerte sammen, fortalte Kvalshaug i en pressemelding kort tid etter at Behn tok sitt eget liv.

I høst mottok han for øvrig sin første litterære pris: Bjørg Vik-prisen, tyve år etter at han utga sin første novellesamling.

Store øresmerter



I den nye Behn-boken tegner han et bilde av sin tidligere venn som en person som strevet med å finne sin egen identitet, og som i store deler av livet slet med å finne den indre roen.

– Ari Behn kom fra en rastløs familie. Han ble selv en rastløs ungdom som skiftet identitet flere ganger, forteller Kvalshaug i intervjuet med Aftenposten.

Han nevner også at Behn gjennom store deler av sitt voksne liv var hemmet av store smerter i øret på grunn av øreverk han fikk som barn, men som ikke ble behandlet.

Bak fasaden



Ari Behns gjennombrudd som forfatter kom i 1999 med novellesamlingen «Trist som faen». Boken ble godt mottatt av flere anmeldere. Opplaget på 100.000 bøker ble nærmest revet unna.

I årene som fulgte utga han flere bøker. I tillegg var han engasjert med kreative prosjekter. Blant annet skapte han seg en karriere som billedkunster, og hadde flere utstillinger.

Til tross for gode tilbakemeldinger på bøker og malerier, var han aldri helt fornøyd med sine egne prestasjoner.

Bak den kreative og utadvendte fasaden skjulte det seg en selvkritisk forfatter som i perioder slet med depresjon og panikkangst, ifølge Vidar Kvalshaug.

– Det ble umulig for ham

Etter å ha studert hele hans forfatterskap nøye er han ikke i tvil om at det tidligere medlemmet av kongefamilien tok ut sitt potensiale i bøkene han skrev, og bød på sine egne erfaringer på godt og vondt. Han nevner også at inntoget i kongefamilien trolig ble en belasting som forfatter.

– Det ble umulig for ham å bli anmeldt som en vanlig forfatter. Hvis boken var god, var det hans verk. Var den dårlig, var det kongefamiliens skyld, forklarer Vidar Kvalshaug til Aftenposten.

Behns nærmeste familie ble tidlig orientert om arbeidet med den nye boken, som utgis på Cappelen Damm.

– Han orket å stå i mye kritikk

Da Ari Behn gikk bort var det flere som hedret 47-åringens ettermæle som kunstner. Han ble blant annet husket som fargerik, eksperimentell og banebrytende.

– Vi har mistet en kunstner som turte å bryte noen barrierer. Han orket å stå i mye kritikk og karakteristikker som offentligheten har plassert på ham . Selv om han gjorde det, har han alltid hatt overskudd og raushet til å se andre mennesker rundt seg, sa daværende kulturminister Trine Skei Grande til VG.

Vebjørn Sand fortalte om da han portretterte Behn under sitt opphold i New York.

– Der malte jeg et av mine beste portretter: «Prins Ari på en trone av gull». Slik bør vi huske ham, som et eventyrlig menneske. Eventyr-mennesker er de viktigste å ha blant oss, alltid, mente Sand.

Ble sammenlignet med Hemingway



I et minneord publisert på Bok365 skrev Vidar Kvalshaug om at han fikk assosiasjoner til Ernest Hemingway da nyheten om Behns død nådde det norske folk.

«Ernest Hemingway, ja. Han tenkte jeg på da nyheten traff meg i huet i går kveld. Hemingway som dør for eget våpen i Ketchum, Idaho. Datoen var 2. juli. Vi visste sånt. Vi romantiserte sånt siden det gjaldt store kunstnere. Du valgte å ende livet ditt i går. Det er faen ikke mye romantisk over det,» skrev Kvalshaug, og la til:

«Du lot folk være som de var. Så trakk du deg inn i noe, bort fra folk, kom tilbake til folk i grandiose gjenforeninger. Du var en enten/eller-person. Ute eller inne, varm eller kald, villig eller vrang. Den nådeløse. Der imiterte livet dine kunstneriske ambisjoner.»

«Latterliggjort og misforstått»

Skuespilleren Aksel Hennie var en av flere kulturpersonligheter som hedret Ari Behn som en av de mest mest sjenerøse og skinnende menneskene han har møtt.

«Latterliggjort og misforstått av de smålige – elsket og beundret av de kjærlige. Noen stjerner skinner så sterkt at de brenner ut rett foran øynene våre,» oppsummerte Hennie.

Ari Behn ble bisatt fra Oslo domkirke fredag 3. januar. Han etterlater seg tre døtre.

«Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne», uttrykte kong Harald og dronning Sonja 1. juledag 2019.

