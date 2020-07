Ari Behns, lillesøster Anja Bjørshol, åpner i et lengre intervju med KK opp om hvordan familien taklet den plutselige bortgangen til storebroren, og forteller om en storebror som alltid var der for henne.

Bjørshol peker på mulige medvirkende årsaker til den skjebnesvangre beslutningen Behn tok:

– Jeg har en sterk opplevelse av at det å ikke lenger kunne være til stede for andre, med de kravene han stilte til seg selv, ble for vanskelig for ham. Han var 150 prosent til stede og krevde mye av selv, men lite av sine omgivelser, forteller hun til magasinet.

Bjørshol betegner Behn som «dypt deprimert» da han tok sitt eget liv første juledag, men at han klarte å være der for døtrene sine helt til siste stund.

– Han visste at pappa ville finne ham først, og at han ville finne ham raskt. Han visste at han var den eneste som ville tåle det. Han visste at jentene var med familien og hadde det bra, forteller en gråtkvalt Bjørshol til KK.

Faren: – Ari var ikke alene

I januar stilte Behns foreldre til intervju med Se og Hør om sønnens tragiske bortgang. På grunn av sykdom måtte Ari Behn kansellere julaftens planer - både reisen til Kongsseteren for å feire med kongeparet og døtrene, og reisen til Moss for å feire jul med foreldrene.

Da dro heller faren til sønnens bolig i Bærum for å tilbringe julekvelden med ham.

– Det var jeg som fant ham. I dag er jeg svært takknemlig for at jeg fikk være hos ham, fortalte faren, Olav Bjørshol (67), til Se og Hør.

Han fortalte videre at sønnen ikke døde i ensomhet:

– Ari var ikke alene da han valgte å avslutte livet.

Datteren: – Fint å ha et helt hus med bildene til pappa

I juni arrangerte Behns familie en minneutstilling på Jeløya ved Moss, med hovedsakelig Behns egne malerier, og kunstverk som venner av ham står bak.

– Jeg syns det er skikkelig fint å ha et helt hus med bare bildene til pappa og folk som har malt bilder av pappa, sa datteren Emma Tallulah (11) til NTB.

Døtrene Maud Angelica (17) og Leah Isadore (15) var også til stede. Det samme var prinsesse Märtha Louise (48), som betegnet utstillingen som en sterk opplevelse.

– Han blir veldig til stede, sa prinsessen til NTB.

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.

Se video: Maud Angelica Behns gripende tale i farens bisettelse: